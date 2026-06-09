Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint

Az olaj ára a következő néhány hónapban akár hordónként 150 dollárra is emelkedhet,
ha folytatódnak a harcok a Közel-Keleten, mivel a készletek jelenleg nagyon alacsony szinten állnak – mondta Claudio Galimberti, a Rystad Energy vezető közgazdásza. „Jelen állás szerint, ha nem rendezzük a közel-keleti konfliktust, illetve ha nem látunk növekedést a kínálatban, akkor egyre alacsonyabb készletszintekkel kell szembenéznünk, ami egyre magasabb árakat jelent” – fogalmazott Galimberti. A Brent nyersolaj ára jelenleg hordónként 94 dollár körül mozog.
Galimberti szerint a globális olajpiaci szűkösség azzal oldódhatna meg,
ha a Hormuzi-szoroson keresztül áramló olaj mennyisége napi 2 millió hordóról 10 millió hordóra emelkedne.
„Ha sikerülne eljutnunk a mostani 2 millióról 10 millió hordóra – ami a mi megítélésünk szerint lehetséges a következő három-hat hónapban –, akkor megoldottuk volna az olajpiaci szűkösség okozta válságot” – mondta.
A probléma az, hogy itt és most ettől még nagyon messze vagyunk
– tette hozzá.
Ugyanakkor még ha az olajpiaci szűkösség meg is oldódik, az OPEC termeléskorlátozásainak leépítése miatt később jelentős túlkínálat alakulhat ki, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilépett a kartellből – mondta Galimberti.
„Ez az év abszolút hiányról szól, de ha előretekintünk, 2027 akár hatalmas többlet évének is bizonyulhat
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez újabb tényező lehet, amely komoly zavart okozhat a piacon.
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