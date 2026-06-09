Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint

A Rystad Energy vezető közgazdásza szerint az olaj ára a következő hónapokban akár 150 dollárra is emelkedhet hordónként, ha folytatódnak a közel-keleti harcok és nem bővül a kínálat. A szűkösséget a Hormuzi-szoroson átáramló olajmennyiség jelentős növelése oldhatná meg, ám ettől egyelőre messze van a piac. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy hosszabb távon, 2027-re akár hatalmas túlkínálat is kialakulhat az OPEC termeléskorlátozásainak leépítése és az Egyesült Arab Emírségek kartellből való kilépése nyomán.

Az olaj ára a következő néhány hónapban akár hordónként 150 dollárra is emelkedhet,

ha folytatódnak a harcok a Közel-Keleten, mivel a készletek jelenleg nagyon alacsony szinten állnak – mondta Claudio Galimberti, a Rystad Energy vezető közgazdásza. „Jelen állás szerint, ha nem rendezzük a közel-keleti konfliktust, illetve ha nem látunk növekedést a kínálatban, akkor egyre alacsonyabb készletszintekkel kell szembenéznünk, ami egyre magasabb árakat jelent” – fogalmazott Galimberti. A Brent nyersolaj ára jelenleg hordónként 94 dollár körül mozog.

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Galimberti szerint a globális olajpiaci szűkösség azzal oldódhatna meg,

ha a Hormuzi-szoroson keresztül áramló olaj mennyisége napi 2 millió hordóról 10 millió hordóra emelkedne.

„Ha sikerülne eljutnunk a mostani 2 millióról 10 millió hordóra – ami a mi megítélésünk szerint lehetséges a következő három-hat hónapban –, akkor megoldottuk volna az olajpiaci szűkösség okozta válságot” – mondta.

A probléma az, hogy itt és most ettől még nagyon messze vagyunk

– tette hozzá.

Ugyanakkor még ha az olajpiaci szűkösség meg is oldódik, az OPEC termeléskorlátozásainak leépítése miatt később jelentős túlkínálat alakulhat ki, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilépett a kartellből – mondta Galimberti.

„Ez az év abszolút hiányról szól, de ha előretekintünk, 2027 akár hatalmas többlet évének is bizonyulhat

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez újabb tényező lehet, amely komoly zavart okozhat a piacon.

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