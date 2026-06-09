Brutális utcai támadás miatt forrong Észak-Írország, a brit kormányfő is megszólalt

A harmincas éveiben járó elkövető hétfő este Belfastban az utcán egy földön fekvő, véres fejű férfi mellén térdelt, konyhakéssel a kezében. A közösségi médiában is megosztott felvételeken aztán néhány férfi a helyszínre megy, egyikőjük pedig egy hurley-vel – az ír hurling sportban használt hosszú fa bottal – többször megüti a támadót, aki erre elmenekül.
Az áldozat súlyos sebesüléseket szerzett a szemén, az arcán és a hátán.
Az elkövető egy szudáni férfi, aki az afrikai országból előbb Párizsba, majd Dublinba ment, végül az észak-írországi Belfastban kapott menekültstátuszt 2028-ig.
A férfit kedden gyilkossági kísérlettel vádolták meg.
Az incidens hatalmas vihart kavart Észak-Írországban, de egész Nagy-Britanniában is.
Kedden az X-en Keir Starmer brit miniszterelnök is megszólalt.
A tegnap este Belfastban történt szörnyű támadás felháborító. Egyáltalán nem tudom eltűrni, hogy ilyen visszataszító erőszakos jelenetek történjenek az utcáinkon. Gondolataim elsősorban az áldozatnál járnak, és köszönetet mondok az elsősegélynyújtóknak, beleértve azokat a járókelőket is, akik közbeléptek
– írta Starmer.
A BBC beszámolója szerint kedd este Belfastban és több északír városban is embertömegek gyülekeznek, egyelőre békésen. Beszámolók szerint a feszültség tapintható, Belfast városa forrong.
Címlapkép forrása: Charles McQuillan/Getty Images
Komoly szigorításra készül a Tisza-kormány a pénzmosás miatt
A Pénzügyminisztérium új bejelentési kötelezettségeket írna elő.
Megszűnhet a határellenőrzés az egyik magyar határszakaszon
Tárgyal róla a szlovén kormány.
Kihirdették a devizahitelesek sorsát meghatározó törvényt
Már szerdától él az új rendszer.
Feljelentést tett a szociális miniszter az Orbán-kormány által vásárolt nyuszimotorok ügyében
Balásy Gyula cégeitől vették őket a piaci ár háromszorosáért.
Súlyos eszkaláció a Hormuzi-szorosnál: Irán lelőtt egy Apache helikoptert, Trump megtorlást ígér
A két pilótát kimentették.
Forrong a bankszámlapiac, díjemelések jönnek - Hogyan lehet most jó döntést hozni a bankválasztásnál?
Mit érdemes a klasszikus díjak mellett még figyelembe venni?
Alakul az alaptörvény-módosítás: mégsem kap vissza mindent az állam a sokat vitatott alapítványoktól
Több részt teljesen átírtak az állami vagyon kapcsán.
Veszélyes fegyverré vált az, amiből súlyos hiány van – Egy eddig kiaknázatlan aranybányával vághat vissza az unió
Jessika Roswall fontos kijelentést a környezetvédelmi lépésekről.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
Újabb kamatvágás az állampapíroknál: még a héten kedvezőbb feltételekkel lehet befektetni
Az Államadósság Kezelők Központ (ÁKK) oldalán megjelent tájékoztatás alapján újabb kamatcsökkenés érkezik a lakossági állampapíroknál. De melyik befektetések érintettek? Meddig lehet m
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
NEO Construct: komplex kivitelezés egy kézből (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?
A keddi Checklistben a friss inflációs adatról beszélgettünk.
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.