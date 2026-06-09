Brutális utcai támadás miatt forrong Észak-Írország, a brit kormányfő is megszólalt

Emberek gyülekeznek az utcákon szerte Észak-Írországban, ahol hétfőn este egy szudáni bevándorló életveszélyesen megsebesített késsel egy másik férfit.

A harmincas éveiben járó elkövető hétfő este Belfastban az utcán egy földön fekvő, véres fejű férfi mellén térdelt, konyhakéssel a kezében. A közösségi médiában is megosztott felvételeken aztán néhány férfi a helyszínre megy, egyikőjük pedig egy hurley-vel – az ír hurling sportban használt hosszú fa bottal – többször megüti a támadót, aki erre elmenekül.

Az áldozat súlyos sebesüléseket szerzett a szemén, az arcán és a hátán.

Az elkövető egy szudáni férfi, aki az afrikai országból előbb Párizsba, majd Dublinba ment, végül az észak-írországi Belfastban kapott menekültstátuszt 2028-ig.

A férfit kedden gyilkossági kísérlettel vádolták meg.

Az incidens hatalmas vihart kavart Észak-Írországban, de egész Nagy-Britanniában is.

Kedden az X-en Keir Starmer brit miniszterelnök is megszólalt.

A tegnap este Belfastban történt szörnyű támadás felháborító. Egyáltalán nem tudom eltűrni, hogy ilyen visszataszító erőszakos jelenetek történjenek az utcáinkon. Gondolataim elsősorban az áldozatnál járnak, és köszönetet mondok az elsősegélynyújtóknak, beleértve azokat a járókelőket is, akik közbeléptek

– írta Starmer.

A BBC beszámolója szerint kedd este Belfastban és több északír városban is embertömegek gyülekeznek, egyelőre békésen. Beszámolók szerint a feszültség tapintható, Belfast városa forrong.

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