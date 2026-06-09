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Elképesztő felvételek: 15 méter magas gázcsóva emelkedett fel Oroszországban, miután felrobbant egy földgázvezeték
Globál

Elképesztő felvételek: 15 méter magas gázcsóva emelkedett fel Oroszországban, miután felrobbant egy földgázvezeték

MTI
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Három robbanás történt a dagesztáni Kizilurti járásban a Mozdok-Kazimagomed nagynyomású földgázszállító vezetéken, a gázcsóva magassága elérte a 15 métert – közölte kedd este az orosz vészhelyzeti minisztérium helyi kirendeltsége.

Fjodor Scsukin, Dagesztán ideiglenes vezetője a Max-csatornáján közölte, hogy a tűznek nincsenek sérültjei.

A környéken 250 lakóházat evakuáltak.

A következmények felszámolására 25 embert és hét műszaki eszközt vetettek be.

Az 1200 milliméter átmérőjű gázvezetéket ötven kilométeren elzárták.

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A vészhelyzeti minisztérium később közölte, hogy a gázfáklyát eloltották.

A TASZSZ szerint a regionális központi irányítóközpont azt jelentette, hogy a dagesztáni tűzeset előzetes okaként csővezeték-szivárgást azonosítottak.

A közösségi médiában számos felvétel terjed a hatalmas gázcsóváról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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