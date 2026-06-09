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Elkésett a munkából a légiforgalmi irányító, feszült perceket éltek át az utasok
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Elkésett a munkából a légiforgalmi irányító, feszült perceket éltek át az utasok

MTI
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Közel negyedórát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező szombat éjszakai járata, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére – írta az Index.hr internetes portál kedden.

Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten

egyre nőtt a feszültség, miután a gép nem kezdte meg a leszállást, hanem Eszék térségében várakozott.

A személyzet azt is jelezte: ha nem sikerül rendezni a helyzetet, a járatot Budapestre irányíthatják át.

A Horvát Légiforgalmi Irányítás (HKZP) elismerte, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadást a járat fogadásakor. Közlésük szerint elszigetelt esetről van szó, amelyet az előírt eljárások szerint gyorsan kezeltek.

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A szervezet hangsúlyozta, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A gép végig kapcsolatban állt a zágrábi körzeti légiforgalmi irányító központtal, és annak felügyelete alatt maradt.

A járat végül biztonságosan leszállt Eszéken.

A HKZP szerint a késés 12 perc volt, az utasok ugyanakkor azt mondták, hogy a gép mintegy húsz percig várakozott a levegőben.

A légiforgalmi irányítás belső vizsgálatot indított, és fegyelmi intézkedéseket helyezett kilátásba. A HKZP sajnálatát fejezte ki az okozott fennakadás miatt.

Címlapkép forrása: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

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