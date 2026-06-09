Energiakrízis: gőzerővel épülnek az új olajvezetékek

Az iraki kormány a múlt héten hagyta jóvá a Kurdisztánon át Törökországba vezető kőolajvezeték-hálózaton keresztüli export felgyorsítását, amellyel a jelenlegi napi 220 ezer hordós szállítmányt több mint a háromszorosára, 770 ezer hordóra emelnék. Az útvonal a törökországi Ceyhan földközi-tengeri kikötőjébe biztosít alternatív exportlehetőséget. Ez létfontosságú az iraki gazdaság számára, amelynek reál-GDP-jéhez a Világbank adatai szerint 2025-ben 53 százalékban járult hozzá az olajszektor.

A QuantCube Technology gazdasági elemzőcég adatai szerint

az iraki export gyakorlatilag megszűnt a háború kezdete óta az ország Hormuzi-szorostól való erős földrajzi függősége miatt.

Irak május 16-án jelentette be, hogy áprilisban mindössze 10 millió hordó kőolajat exportált a szoroson keresztül, míg a háború előtt ez a mennyiség elérte a havi 93 millió hordót.

Eközben Abu-Dzabi is felgyorsítja az új, nyugat-keleti irányú, Fudzsajra kikötőjébe vezető csővezeték építését, amelynek a tervek szerint 2027-re kellene elkészülnie. A projekt megduplázná az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) exportkapacitását. Hálid bin Mohamed bin Zájed Ál Nahján abu-dzabi koronaherceg május 15-én sürgette a kivitelezés felgyorsítását a növekvő globális energiaigényre hivatkozva.

Irak helyzete lényegesen nehezebb lehet, mint az Emírségeké. "Irak a földrajzi elhelyezkedése és az alternatív szállítási útvonalak hiánya miatt sokkal bonyolultabb helyzetben van, mint az Emírségek vagy Szaúd-Arábia" – mondta Alan Lemangnen, a QuantCube vezető közgazdásza. Az Emírségek ugyanis a fudzsajrai terminálon keresztül továbbra is képes olajat exportálni, még ha az a háborúban meg is sérült.

A meglévő alternatív útvonalak sem teljesen biztonságosak, hiszen Irán áprilisban támadást intézett a szaúdi kelet-nyugati csővezeték ellen, míg az iráni drónok Fudzsajrában is megzavarták az olajszállítási műveleteket. A szaúdi és az emírségekbeli vezetékek együttes kapacitása a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint napi 3,5–5,5 millió hordó, bár Szaúd-Arábia márciusban napi 7 millió hordós teljesítményről számolt be. Ez a mennyiség azonban

messze elmarad a háború előtt a Hormuzi-szoroson naponta áthaladó, mintegy 20 millió hordós kőolaj- és kőolajtermék-forgalomtól.

A Lloyd's List adatai szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom májusban érte el a háború alatti mélypontját. Az öbölben rekedt hajókat iráni támadás fenyegeti, amennyiben nem kapnak Teherántól engedélyt a szoros kijelölt útvonalán való áthaladásra, ám ha együttműködnek Iránnal, akkor az amerikai szankciókat kockáztatják.

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