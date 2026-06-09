Eszméletlen tempóban fegyverkezik a világ: az Egyesült Államok egymaga többet költött, mint a többi atomhatalom együttvéve

Az ICAN a nukleáris fegyverekre költött tavalyi teljes kiadást 119 milliárd dollárra (36 613 milliárd forintra) becsülte, ami másodpercenként 3768 dollárnak (1,1 millió forintnak) felel meg. A szervezet szerint a nukleáris fegyverekre egy nap alatt elköltött összeg kétmillió rászoruló ember napi élelmét biztosítaná. Az elmúlt három év kiadásai véget vethettek volna a világban az éhezésnek. A 2025-ös kiadásokból pedig 32 évre fedezhették volna az ENSZ rendes költségvetését is - áll a jelentésben.
Az ICAN szerint az Egyesült Államok 2025-ben többet költött nukleáris fegyverekre, mint a többi nyolc nukleáris fegyverrel rendelkező állam együttvéve.
Az amerikai kiadások 69,2 milliárd dollárt (21 293 milliárd forintot) tettek ki, Kína pedig 13,5 milliárd dollárral (4045 milliárd forinttal) követte őket. Az Egyesült Királyság a harmadik helyen végzett 12,6 milliárd dolláros (3875 milliárd forintos) ráfordítással, mögötte Oroszország a negyedik 9,5 milliárd dollárnyi (2921 milliárd forintnyi) kiadással.
Oroszország rendelkezik a legnagyobb, 5420 fegyverből álló nukleáris arzenállal. Az Egyesült Államok követi 5042, majd Kína 620, Franciaország 300, az Egyesült Királyság 225, India 190, Pakisztán 170, Izrael 90 és Észak-Korea 60 nukleáris fegyverrel - sorolta a szervezet.
Érdemes megjegyezni, hogy Izrael hivatalosan sosem ismerte el, hogy atomfegyverekkel rendelkezne, ahogyan Észak-Korea sem közöl hivatalos adatokat a készleteiről, így az utóbbi két számot érdemes becslésként, nem pedig tényként kezelni.
A teljes nukleáris fegyverleszerelésért dolgozó ICAN volt a hajtóereje a 2021-es Atomfegyver-tilalmi Szerződésnek (TPNW), amelyért a szervezet 2017-ben Nobel-békedíjat kapott. 2025 végéig 99 ország csatlakozott a szerződéshez. A kilenc atomhatalom - az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország, Nagy-Britannia, India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael - nem tartozik közéjük, ahogy szoros szövetségeseik - köztük Németország és más NATO-államok - sem.
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