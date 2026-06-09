Ez lehet a végső törés: Trump embere keményen odaszúrt Amerika egyik legfontosabb szövetségesének

Az alelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok jó helyzetben van ahhoz, elérje a céljait, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bízik abban, hogy hamarosan Teherán is megnevezi a követeléseit.

Az irániak nem akarják, hogy ez a háború folytatódjon. Nem az érdekükben áll, és azt hiszem, hogy leülnek az asztalhoz, és valódi dolgokat tesznek le az asztalra – természetesen ellenőrizni fogjuk

– jelentette ki az alelnök bizakodóan.

Washington legfontosabb célja jelenleg egy nukleáris megállapodás elérése lehet Teheránnal. Ugyanakkor Vance kiemelte, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek nem azonosak a céljaik az iszlamista rezsimmel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az iráni atomprogramra koncentrálás elsősorban az amerikai érdekeket szolgálja ki, mindez „lehet, hogy Izraelnek tetszik, lehet, hogy nem”. Ez a fordulat azért is jelentős, mivel korábban hangsúlyozta mindkét kormány, hogy megegyeznek az elképzeléseik.

A kijelentések egy újabb részét jelentik annak, hogy az Egyesült Államok inkább eltávolítaná magától Izraelt. Az egyik legfontosabb szövetségesében az elmúlt időszakban több alkalommal is csalódott a Fehér Ház vezetése, már a konfliktus elhúzódását is a jeruzsálemi döntéshozók félrevezetésének tulajdonítják. A nézetkülönbségeket jól prezentálja, hogy Donald Trump amerikai elnök keményen nekiment Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a színfalak mögött, ezt a nyilvánosság előtt sem tagadta. Ez a távolodás azért is kulcsmomentum, mivel Jeruzsálem elszigetelődése növekedhet a Közel-Keleten. Egyelőre kérdés, hogy a két hatalom közötti szakadék pontosan meddig tágulhat, a jelek szerint egyelőre nincs közeledés a felek között.

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