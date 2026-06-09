Ilyen időjárásra készülhetnek a csapatok a labdarúgó vb nyitónapján

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Csütörtökön kezdődik labdarúgó világbajnokság Mexikóvárosban, ennek apropóján a The Weather on Maps szerkesztői megnézték, milyen idő várható Közép-Amerikában.

Közép-Amerikában már beköszöntött az esős évszak. Az óceánok felszíne ilyenkor az átlagosnál melegebb, ezért a szokottnál is több hő és nedvesség juthat a légkörbe

– olvashatjuk.

A szelek ilyenkor a két nagy víztömeg felől a keskeny szárazföld felé fújnak, ott konvergencia, összeáramlás alakul ki, ami kedvez a csapadékképződésnek. Ráadásul a szárazföld még az óceánoknál is jobban felmelegszik, amely ráerősít erre a “hőpumpára” – írják.

Az esős évszak nem jelent egész napos esőzéseket, de néhány órás, intenzív záporok, zivatarok kialakulhatnak, főleg délután, este, esetleg éjjel.

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A közzétett térképeken látszik az Egyenlítőhöz közeli csapadéksáv is. Ez az ún. ITCZ-hez, trópusok közti összeáramlási zónához kapcsolódik, ami egy szinte állandóan fennálló, de helyzetét lassan változtató, gigantikus konvergencia. A mexikói esőzések is részben ennek szárazföld által módosított szakaszához kapcsolódnak – írja a The Weather On Maps.

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