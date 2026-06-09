Keményen beolvasott a lengyel kormányfő Európa nagyjainak: nélkülünk nem tárgyalhattok

Elkerülhetetlen Lengyelország részvétele az Ukrajna és a térségünk jövőjéről folytatandó tárgyalásokon – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő keddi varsói sajtóértekezletén.

Tusk arra reagált, hogy vasárnap Londonban csúcstalálkozót rendeztek az úgynevezett E3-csoport (Nagy-Britannia, Franciaország és Németország) vezetői, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. Újságírók azt kérdezték, hogy a lengyel kormányfő miért nem vett részt a csúcson.

Tusk elmondta, hogy a londoni találkozó témáját hétfő reggel telefonon megvitatta Friedrich Merz német kancellárral, akivel közölte: Lengyelország nem lesz tekintettel semmilyen megállapodásra, amelynek létrehozásában maga nem vesz részt, mivel Varsó

elengedhetetlen láncszem ahhoz, hogy komolyan tárgyalhassunk Ukrajna és a régió jövőjéről.

A lengyel kormányfő beszámolt a Giorgia Meloni olasz kormányfővel szintén hétfőn folytatott telefonbeszélgetésről is, közölve: olasz hivatali kollégája

nincs elragadtatva azon ténytől, hogy létezik egy olyan formátum, mint az E3.

Tusk bejelentette: a közeli napokban egy ötoldalú találkozóra is sor kerül, amelyen Lengyelország és Olaszország is részt vesz Nagy-Britannia, Franciaország és Németország mellett.

Ha hármasban ülnek össze, akkor mi és az olaszok is haragszunk

– ismételte meg Tusk. Hozzáfűzte: az ötoldalú találkozók esetén viszont a spanyolok tiltakozhatnak távolmaradásuk miatt.

Ha pedig huszonhetekként, vagyis az Európai Unió (EU) szokásos összetételében találkozunk, akkor természetesen nagyon nehéz gyors döntést hozni, mert ott egyhangúságra van szükség

– jelentette ki.

Az Ukrajnát illető tárgyalásokon Lengyelország jelen lesz, amikor ez „elkerülhetetlennek és szükségesnek” bizonyul – húzta alá Tusk.

A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az EU részéről Ukrajna ügyében esetleg folytatandó tárgyalásokról a lengyel kormányfő elmondta: az ilyen tervekkel szemben ő „nagyon óvatos”. Aláhúzta: az ukrajnai háború témájában az európai partnerek mind ugyanazon az oldalon állnak a felmerülő problémák ellenére is.

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