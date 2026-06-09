Kézzelfogható közelségbe került a háború, pánikvásárlásba kezdtek a lakosok egy oroszországi régióban

Az ukrán fegyveres erők hónapok óta szisztematikusan támadják az orosz finomítókat, csővezetékeket és üzemanyagtárolókat, hogy ezzel is apasszák Moszkva háborús bevételeit.

A csapások belföldi következményei egyre érezhetőbbek, hiszen több déli régió töltőállomásain is hosszú sorok alakultak ki.

Kedden sikerült eloltani azt a tüzet, amely még szombaton keletkezett egy dróncsapás következtében a Krasznodari határterületen található Uszty-Labinszk melletti üzemanyagraktárban.

Venjamin Kondratyev, a Krasznodari határterület kormányzója hétfő este a Telegramon elismerte, hogy a Krím félszigettel határos délnyugati területek kisebb töltőállomásain üzemanyaghiány alakult ki, ám a helyzetet kezelhetőnek nevezte. A kormányzó szerint a szomszédos régiók ellátási nehézségei miatt

a lakosság pánikszerűen kezdett tankolni, ami mesterséges hiányt idézett elő.

Az orosz energiaügyi minisztérium közleménye szerint a legutóbbi ukrán támadássorozat több déli régióban is átmeneti ellátási zavarokat okozott, a helyzet stabilizálására pedig külön munkacsoportot hoztak létre.

A megszállt Krím félszigeten május vége óta jegyrendszer korlátozza az üzemanyag-ellátást,

amelyet múlt csütörtökön tovább szigorítottak a készpénzes benzinértékesítés és az új kuponok kiadásának felfüggesztésével.

Az üzemanyaghiány különösen érzékenyen érinti a Krasznodari határterületet a nyári főszezon közeledtével, mivel a Fekete-tenger partjára utazó turisták tovább növelik a keresletet. Az idegenforgalmat a romló biztonsági helyzet is nehezíti, a szocsi repülőtéren elrendelt ismétlődő légtérlezárások miatt ugyanis rendszeresek a járatkésések és -törlések.

Az Oroszországi Utazásszervezők Szövetsége (ATOR) hétfőn közölte, hogy a Szocsiba szóló foglalások 20–30 százalékkal elmaradnak a 2025-ös adatoktól.

A közösségi médiában többen is vitatták a kormányzó megnyugtatónak szánt nyilatkozatát. Egy felhasználó például a Lukoil krasznodari töltőállomásáról osztott meg olyan fotót, amelyen "NINCS ÜZEMANYAG" feliratú táblák láthatók, míg egy másik hozzászóló arról számolt be, hogy a szomszédos kúton már három napja naponta mindössze két-három órán át lehet benzint kapni, és hasonlót még soha nem tapasztalt.

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