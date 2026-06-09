Kibukott a titkos haditerv: Trump az utolsó pillanatban állította le a háború fellángolását

A feszültség akkor mérgesedett el, amikor Izrael vasárnap csapást mért egy Hezbollah-célpontra Bejrútban. Izraeli források szerint a hadsereg előzetesen tájékoztatta az amerikai Középső Parancsnokságot (CENTCOM), a Fehér Házat viszont nem. Trump, aki napokkal korábban egy feszült telefonbeszélgetés során még le tudta beszélni Benjámin Netanjahut egy hasonló akcióról, elégedetlen volt a lépéssel. Irán a bejrúti csapásra válaszul rakétákat lőtt ki Izraelre, ahogy azt korábban kilátásba helyezte, a folyamatok pedig ezt követően gyorsan felgyorsultak.
Trump vasárnap este felhívta az izraeli miniszterelnököt, és arra kérte, hogy ne indítson válaszcsapást.
Azzal érvelt, hogy vagy sikerül néhány napon belül megállapodnia Iránnal – ami feleslegessé tenné a katonai fellépést –, vagy ha nem, akkor adott esetben ő maga vezényel majd támadást Teherán ellen. Amerikai tisztségviselők szerint ez a hívás jóval nyugodtabb mederben zajlott, mint a korábbi feszült beszélgetés, amely során Trump állítólag őrültnek nevezte az izraeli kormányfőt. A telefonhívás végül konkrét döntés nélkül zárult. Washingtonban úgy érezték, sikerült időt nyerniük, Netanjahu viszont úgy értelmezte a beszélgetést, hogy bár Trump ellenezte az azonnali reakciót, határozottan nem tiltotta meg azt.
Netanjahu végül a biztonsági kabinet és a hadsereg vezetőivel folytatott egyeztetést követően értesítette a Fehér Házat a támadás megindításáról. Trump az Axios hírportálnak adott interjújában elmondta, hogy Izrael rendkívül későn szólt, a vadászgépek már úton voltak a célpontok felé. Marco Rubio külügyminiszterrel egyeztetve végül sikerült korlátozni a csapások körét. Izrael így Irán legnagyobb petrolkémiai létesítményének egyik kulcsfontosságú egységét, valamint teheráni célpontokat támadott. Irán válaszul újabb rakétákat lőtt ki Tel-Avivra, hétfő délelőtt pedig további két csapásmérő és válaszcsapási hullám zajlott le.
Az amerikai hadsereg nem vett részt a támadó műveletekben, de segítette az izraeli védelmi erőket (IDF) az iráni rakéták semlegesítésében.
Trump elmondta, hogy öt közel-keleti ország is arra kérte, gyakoroljon nyomást Netanjahura a harcok beszüntetése érdekében. Állítása szerint hétfő reggel az iráni fél is jelezte, hogy hajlandó leállítani a támadásokat, amennyiben Izrael is így tesz. Izrael ekkor már az eddigi legnagyobb szabású légicsapásra készült Irán ellen, tucatnyi érzékeny célpontot kijelölve. Trump ekkor újra felhívta az izraeli miniszterelnököt, és figyelmeztette, hogy
ha nem vigyáz, hamarosan teljesen magára maradhat.
A beszélgetés végén Netanjahu beleegyezett a fegyverszünetbe azzal a feltétellel, hogy Irán sem indít újabb akciókat, majd utasította a parancsnokokat a támadások leállítására.
Iráni részről Mohammad Báger Gálibáf házelnök és főtárgyaló kijelentette, hogy Trump nyilatkozatai az egyetértési nyilatkozat tervezetéről ellentmondanak a korábbi egyezségeknek, és hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem bíznak a partnerükben. Gálibáf szerint Teherán célja kizárólag a háború lezárása, nem pedig az amerikai kapcsolatok normalizálása. Amerikai és izraeli források szerint az elmúlt napok fejleményei egyértelműen mutatják, hogy Washington és Jeruzsálem stratégiai érdekei, valamint Trump és Netanjahu politikai céljai egyre távolabb kerülnek egymástól. Ahogy egy amerikai tisztségviselő fogalmazott, Netanjahunak a politikai túléléshez a háború folytatására van szüksége Izraelben, míg Trumpnak a konfliktus lezárására ahhoz, hogy politikailag sikeres maradhasson Amerikában.
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