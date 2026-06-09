Lelőhették az amerikai hadsereg csúcshelikopterét Hormuznál

Az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében, Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó legénység két tagja "remekül van".

Trump azt mondta: "senki sem sérült meg". Hozzátette, hogy a kormány kedden jelentést fog kiadni az ügyben történtekről.

A New York Times című amerikai lap hétfőn késő este arról számolt be, hogy

hétfőn az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant le a Hormuzi-szoros közelében,

és a két pilótát biztonságban kimentették. A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, műszaki meghibásodás történt-e, vagy valamilyen más probléma merült fel.

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