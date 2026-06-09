  • Megjelenítés
Lelőhették az amerikai hadsereg csúcshelikopterét Hormuznál
Globál

Lelőhették az amerikai hadsereg csúcshelikopterét Hormuznál

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében, Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó legénység két tagja "remekül van".

Trump azt mondta: "senki sem sérült meg". Hozzátette, hogy a kormány kedden jelentést fog kiadni az ügyben történtekről.

A New York Times című amerikai lap hétfőn késő este arról számolt be, hogy

hétfőn az amerikai hadsereg egyik Apache típusú harci helikoptere lezuhant le a Hormuzi-szoros közelében,

és a két pilótát biztonságban kimentették. A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, műszaki meghibásodás történt-e, vagy valamilyen más probléma merült fel.

Még több Globál

Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Minden jel arra utal, hogy felbukkantak az AGM-188A Rusty Dagger rakéták a fronton

Energiakrízis: gőzerővel épülnek az új olajvezetékek

Kapcsolódó cikkünk

Az űrből figyelik az iráni nukleáris létesítményeket, Trump szerint már csak egy lépés a történelmi megállapodás

Robbanások a Közel-Keleten, azonnal kilőttek az olajárak

Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter
Az eladási hullám után életjeleket mutatnak a tőzsdék
Egyetlen mondattal lesöpörte az asztalról Lavrov az európai békekezdeményezést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility