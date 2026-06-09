Harkivot támadták éjszaka az oroszok
Ukrán jelentések szerint Harkiv megyét több drónnal és rakétával támadta Oroszország. Legalább három halottról és 18 sebesültről lehet tudni.
Ukrajnába utazhat a brit uralkodó
Volodimir Zelenszkij, akit hétfő este a London nyugati határában fekvő windsori kastélyban fogadott III. Károly király, a találkozó után a The Guardian brit napilapnak elmondta: azt tervezi, hogy hivatalos állami látogatásra szóló meghívót küld Károlynak.
Zelenszkij a lap keddi kiadásában megjelent interjúban kijelentette, hogy a király akár még az idén eleget tehet a kijevi meghívásnak.
(MTI)
„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Miközben Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Oroszország folyamatosan halad előre a fronton, Ukrajna pedig súlyos veszteségeket szenved, az ukrán drónok a várostól alig néhány kilométerre csaptak le orosz célpontokra. A háború ötödik évében a putyini narratíva és a harctéri valóság még sosem állt ennyire távol egymástól. A kontraszt jól mutatja a háború egyik legfontosabb kérdését: valóban Moszkva áll nyerésre, vagy éppen most kezd kirajzolódni egy olyan fordulat, amely alapjaiban írhatja át az elmúlt évek attríciós logikáját?
Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Már Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is elismeri, hogy az ukrán mélységi dróncsapások komoly fejtörést okoznak az orosz üzemanyagellátásnak. A pilóta nélküli fegyvereknek hála az orosz területszerzés 2023 óta először negatívba fordult. A drónháború elmérgesedésével egyre gyakrabban bukkannak fel orosz és ukrán drónok NATO-tagállamok területén: Romániában egy ukrán tengeri drón okozott botrányt, a baltikumban repülő eszközök borzolják a kedélyeket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Kimondhatjuk: itt a trendforduló az orosz–ukrán háborúban.
Védett ár az üzemanyagokra: fontos rendeletmódosítás jelent meg
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Megjött a hatalmas bejelentés: tőzsdére megy az OpenAI
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