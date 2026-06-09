Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Volodimir Zelenszkij, akit hétfő este a London nyugati határában fekvő windsori kastélyban fogadott III. Károly király, a találkozó után a The Guardian brit napilapnak elmondta: azt tervezi, hogy hivatalos állami látogatásra szóló meghívót küld Károlynak.

Zelenszkij a lap keddi kiadásában megjelent interjúban kijelentette, hogy a király akár még az idén eleget tehet a kijevi meghívásnak.

(MTI)