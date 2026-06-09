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Már a volt elnök is arról győzködi az oroszokat, hogy milyen szuper a gazdaság
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Már a volt elnök is arról győzködi az oroszokat, hogy milyen szuper a gazdaság

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A sokasodó gazdasági problémák ellenére a moszkvai döntéshozók továbbra is azt hirdetik, hogy minden a legnagyobb rendben. Ebbe a sorba állt be Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök is – számolt be a TASzSz.

A korábbi vezető politikus, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági szankciók és az elszigetelési kísérletek ellenére az orosz gazdaság mennyire ellenálló. Hangsúlyozta, hogy az ország GDP-je az elmúlt három évben összesen mintegy 10 százalékkal emelkedett, kifejezetten a gépipar volt a növekedés „motorja”, nem pedig a nyersanyagok eladása.

Ezeket az eredményeket elsősorban a hazai gazdaság ellenálló képessége tette lehetővé. (…) Minden elszigetelési, gyengítési vagy megsemmisítési kísérlet ellenére országunk továbbra is erős és versenyképes

– emelte ki.

Azt is igyekezett ugyanakkor hozzátenni, hogy a Kreml kiemelten foglalkozik az országot érintő gazdasági dilemmákkal, és törekszenek az innovatív megoldásokat megtalálni, mai a jövőben is hasznos lehet.

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Érdemes megjegyezni, hogy Dmitrij Medvegyev a kijelentéseivel éppen azt a narratívát támasztotta alá, hogy az orosz gazdaság nincs a legjobb bőrben. A „gazdasági növekedést” adó gépipar döntő többségében az ország háborús céljait szolgálja ki, ezek az eszközök pedig aligha szolgálják a gazdaság tartós fejlődését, főleg a jelenlegi drámai veszteségek mellett. A legutolsó gazdasági adatok ennek ellenére sem mutatnak jól, ami érhetővé teszi, hogy Oroszországban egyre többen elégedetlenek Vlagyimir Putyin vezetésével, és már a hatalmi elitben is megjelenhettek a háború leállítását követelő figurák.

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Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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