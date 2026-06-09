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Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok
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Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok

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Az Egyesült Államok hadserege kedden újabb csapásokat mért Iránra, miután Donald Trump elnök megtorlást ígért egy amerikai Apache harci helikopter lelövése miatt. A lépés tovább élezte a két ország közötti feszültséget, és közvetlenül veszélyezteti a törékeny tűzszünetet.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közleménye alapján az önvédelmi csapások washingtoni idő szerint délután öt órakor kezdődtek Donald Trump utasítására. A parancsnokság a katonai akciót az indokolatlan iráni agresszióra adott arányos válasznak nevezte - jelentette a Reuters hírügynökség.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő elmondta, hogy

a harci helikoptert egy iráni kamikaze drón lőtte le.

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A CENTCOM tájékoztatása szerint a kétfős személyzetet egy tengeri drón mentette ki, amire korábban még nem volt példa, a katonák állapota jelenleg stabil.

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Az elmúlt napokban ismét kiújultak a harcok és légicsapások a közel-keleti országban. Vasárnap este Irán ballisztikus ratétákkal támadta Izraelt, ezt követően az amerikai elnök is szembe került Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

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