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Megkezdődött a belső harc Oroszországban? Zelenszkij szerint többen is leállítanák a háborút
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Megkezdődött a belső harc Oroszországban? Zelenszkij szerint többen is leállítanák a háborút

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkvában egyre többen elégedetlenek a kormányzat lépéseivel.

Az ukrán vezető politikus szerint szakadások alakultak ki az orosz politikai elitben, mivel egyre többen úgy gondolják, hogy a háborút be kellene fejezniük Ukrajnában. Zelenszkij szerint növekszik a feszültség a Kremlben, mivel két, egymásnak teljesen ellentmondó csoport kezd kialakulni az orosz vezetésben. Az egyik fél kitart a háború folytatása mellett, de erősödnek azok a hangok, melyek a fegyveres konfliktus leállítása mellett érvelnek. Külön kiemelte, hogy a gazdasági szférában érintettek érzik a leginkább az elhúzódó harcok hatásait:

Azt hiszem, az üzleti életből érkezők tudják, hogy szörnyű helyzetben van a gazdaság Oroszországban

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint lehetséges olyan lépéseket tenni, amelyek közelebb hozzák a konfliktus lezárulását. Három konkrétumot is megnevezett ezek közül:

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  • A nyugati hatalmak nem oldják fel a gazdasági szankciókat, további nyomást gyakorolnak az ezek kikerülésére felépített orosz infrastruktúrára.
  • Az ukránok továbbra is erősek tudnak maradni,
  • és az oroszokra minden téren rendkívül erős nyomást helyeznek a harcok során.

Az ukrán elnök egyben azt is hangsúlyozta, hogy készen áll a békére a saját feltételei mellett. Ennek kulcsfontosságú eleme, hogy nem hajlandó területeket feladni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az orosz gazdaság rengeteget veszített a háborúval, becslése szerint már mintegy 1,5 ezer milliárd dollárt.

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