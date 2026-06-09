Megkezdődött a belső harc Oroszországban? Zelenszkij szerint többen is leállítanák a háborút

Az ukrán vezető politikus szerint szakadások alakultak ki az orosz politikai elitben, mivel egyre többen úgy gondolják, hogy a háborút be kellene fejezniük Ukrajnában. Zelenszkij szerint növekszik a feszültség a Kremlben, mivel két, egymásnak teljesen ellentmondó csoport kezd kialakulni az orosz vezetésben. Az egyik fél kitart a háború folytatása mellett, de erősödnek azok a hangok, melyek a fegyveres konfliktus leállítása mellett érvelnek. Külön kiemelte, hogy a gazdasági szférában érintettek érzik a leginkább az elhúzódó harcok hatásait:
Azt hiszem, az üzleti életből érkezők tudják, hogy szörnyű helyzetben van a gazdaság Oroszországban
– mondta az ukrán elnök.
Zelenszkij szerint lehetséges olyan lépéseket tenni, amelyek közelebb hozzák a konfliktus lezárulását. Három konkrétumot is megnevezett ezek közül:
- A nyugati hatalmak nem oldják fel a gazdasági szankciókat, további nyomást gyakorolnak az ezek kikerülésére felépített orosz infrastruktúrára.
- Az ukránok továbbra is erősek tudnak maradni,
- és az oroszokra minden téren rendkívül erős nyomást helyeznek a harcok során.
Az ukrán elnök egyben azt is hangsúlyozta, hogy készen áll a békére a saját feltételei mellett. Ennek kulcsfontosságú eleme, hogy nem hajlandó területeket feladni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az orosz gazdaság rengeteget veszített a háborúval, becslése szerint már mintegy 1,5 ezer milliárd dollárt.
Címlapkép forrása: EU
Vége a hosszas kórházi kezeléseknek? Az űrből érkezhet a fájdalommentes segítség
Ezermilliárd dolláros iparág van születőben.
Olyan verseny alakult ki a világpiacon a hormuzi fennakadás nyomán, amelyben a nyugati országok csúfosan lemaradtak
Így változik meg a közúti áruszállítás a Coface elemzése szerint.
Ami bűnben fogant… – Adalékok az MNB-alapítványok keletkeztetéséhez
Oblath Gábor írása 245 milliárd forint közvagyon tanulságairól.
Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport
A nemzetközi növekedésnek köszönhetően.
Kibukott a titkos haditerv: Trump az utolsó pillanatban állította le a háború fellángolását
Már a levegőben voltak a vadászgépek.
Vádat emeltek az Integritás Hatóság vezetője ellen
Többmilliós vagyonelkobzásra tettek indítványt az ügyészek.
Oroszország egyre nagyobb bajban: Ukrajna szétlőtte a kulcsfontosságú hidat
A boltokban is érződik.
Ragadozók között maradhat jámbor növényevő az Európai Unió?
Terták Elemér közgazdász elemzése.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
NEO Construct: komplex kivitelezés egy kézből (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.