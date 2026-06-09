Megszűnhet a határellenőrzés az egyik magyar határszakaszon

A szlovén kormány várhatóan csütörtökön tárgyal arról a javaslatról, hogy megszüntessék a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzést – közölte kedden a szlovén belügyminisztérium.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A tárca azt követően adott tájékoztatást, hogy pénteken megkezdődik az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumának alkalmazása.

A minisztérium közlése szerint

az okmányellenőrzések helyett a rendőrség más módszerekkel felügyeli majd az államhatárt, miközben hozzájárul a forgalom javításához azokon az útszakaszokon, amelyeken határellenőrzés nélkül is gyakoriak a torlódások.

A bejelentés azt követően történt, hogy az Európai Bizottság felszólította azt a kilenc schengeni tagállamot, amely ideiglenes határellenőrzéseket vezetett be, hogy fokozatosan szüntesse meg ezeket az intézkedéseket. Az érintett országok között van Szlovénia, valamint két szomszédja, Olaszország és Ausztria is.

Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. Az eredetileg ideiglenesnek szánt intézkedést legutóbb hat hónappal, december 21-ig hosszabbították meg.

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