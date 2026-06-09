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Megszűnhet a határellenőrzés az egyik magyar határszakaszon
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Megszűnhet a határellenőrzés az egyik magyar határszakaszon

MTI
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A szlovén kormány várhatóan csütörtökön tárgyal arról a javaslatról, hogy megszüntessék a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzést – közölte kedden a szlovén belügyminisztérium.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A tárca azt követően adott tájékoztatást, hogy pénteken megkezdődik az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumának alkalmazása.

A minisztérium közlése szerint

az okmányellenőrzések helyett a rendőrség más módszerekkel felügyeli majd az államhatárt, miközben hozzájárul a forgalom javításához azokon az útszakaszokon, amelyeken határellenőrzés nélkül is gyakoriak a torlódások.

A bejelentés azt követően történt, hogy az Európai Bizottság felszólította azt a kilenc schengeni tagállamot, amely ideiglenes határellenőrzéseket vezetett be, hogy fokozatosan szüntesse meg ezeket az intézkedéseket. Az érintett országok között van Szlovénia, valamint két szomszédja, Olaszország és Ausztria is.

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Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. Az eredetileg ideiglenesnek szánt intézkedést legutóbb hat hónappal, december 21-ig hosszabbították meg.

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