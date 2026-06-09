Megszűnhet a határellenőrzés az egyik magyar határszakaszon

A tárca azt követően adott tájékoztatást, hogy pénteken megkezdődik az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumának alkalmazása.
A minisztérium közlése szerint
az okmányellenőrzések helyett a rendőrség más módszerekkel felügyeli majd az államhatárt, miközben hozzájárul a forgalom javításához azokon az útszakaszokon, amelyeken határellenőrzés nélkül is gyakoriak a torlódások.
A bejelentés azt követően történt, hogy az Európai Bizottság felszólította azt a kilenc schengeni tagállamot, amely ideiglenes határellenőrzéseket vezetett be, hogy fokozatosan szüntesse meg ezeket az intézkedéseket. Az érintett országok között van Szlovénia, valamint két szomszédja, Olaszország és Ausztria is.
Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. Az eredetileg ideiglenesnek szánt intézkedést legutóbb hat hónappal, december 21-ig hosszabbították meg.
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