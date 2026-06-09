Mérföldkőhöz érkeztek az oroszok: hamarosan jöhetnek az ötödik generációs Szu-75 Checkmate vadászgépek

A TASZSZ orosz állami hírügynökség 2026. június 2-i beszámolója szerint Vagyim Bagyeha, az Egyesített Repülőgépgyártó Korporáció (OAK) vezérigazgatója kijelentette, hogy egy modern, egyhajtóműves, ötödik generációs vadászgép gyártása kiemelten fontos Oroszország számára. A nyilatkozat arra a kérdésre reagált, hogy a fegyveres erők mikor kaphatják meg a Szu–75-ös típusokat. Moszkvának azért is lényeges ez a lépés, mert

az ország évtizedek óta hiányzik a modern, egyhajtóműves harci repülőgépek piacáról, miközben a Szovjetunió korábban több tízezer ilyen gépet állított elő.

A Szu–75-öst – amelyet Oroszországban LTSZ, azaz könnyű taktikai repülőgép néven is ismernek – a nehezebb Szu–57-es alá pozicionált, alacsony észlelhetőségű, többfeladatú vadászgépnek tervezik. A fejlesztés alapját a belső fegyvertér, a digitális repülésvezérlés, a moduláris repülőgép-elektronika, a mesterséges intelligencia által támogatott rendszerek, valamint a nagyobb, kéthajtóműves típusokhoz képest lényegesen alacsonyabb beszerzési és üzemeltetési költségek jelentik.

A kísérleti prototípus megépítése az orosz repülőgépipari gyakorlatban még nem jelent azonnali hadrendbe állítást, de fontos mérföldkő a földi tesztek, a rendszerintegráció és a későbbi repülési próbák megkezdése felé. A prototípus kulcsfontosságú a fejlesztés szempontjából, mivel a gépnek az alacsony észlelhetőségű kialakítást, a belső fegyverkamrákat és az egyhajtóműves elrendezést kell ötvöznie, részben a Szu–57-es programból átvett technológiák segítségével. Érdemes megjegyezni, hogy a 2023-ban nyilvánosságra került szabadalmi dokumentumok szerint módosították a hátsó törzsrészt, az ívelő-csűrőket, a szárnytő-meghosszabbításokat és a külső szárnyszekciókat, amelyek javíthatják az aerodinamikai hatékonyságot, csökkenthetik a radarkeresztmetszetet, és kedvezőbb repülési tulajdonságokat biztosíthatnak.

Bagyeha jelezte, hogy a gépet az orosz védelmi minisztérium és a potenciális külföldi partnerek igényeire szabva egyaránt fejlesztik, az ütemterv pedig a megrendelők igényeitől és a feladatköröktől függ majd.

A Szu–75-ös exportstratégiája azokra az országokra épít, amelyek ötödik generációs vadászgépet szeretnének rendszeresíteni, de az amerikai F–35-öst nem tudják vagy nem akarják beszerezni.

Oroszországnak ugyanakkor bizonyítania kell, hogy a nemzetközi szankciók ellenére is képes megbízhatóan gyártani a típust, és hogy annak fedélzeti elektronikája, radarrendszere, hajtóműve, valamint fegyverzete megfelel a külföldi elvárásoknak.

A program pilóta nélküli változata szintén körvonalazódik. A 2025-ös dubaji légiszalonon az OAK egy pilótafülke nélküli makettet mutatott be, ami arra utal, hogy a Szuhoj a hagyományos, ember vezette vadászgépen túlmutató konfigurációkban is gondolkodik. A Szu–75 így akár hűséges szárnysegéd drónként, távirányítású fegyverhordozóként vagy előretolt felderítő platformként is kiegészíthetné a Szu–57-est, illeszkedve a pilóta és pilóta nélküli rendszerek együttműködésére épülő globális hadviselési trendekhez.

A Szu–75 Checkmate egyszerre szolgál katonai, ipari és geopolitikai célokat.

Egyrészt kiegészítheti a Szu–57-eseket, valamint a korosodó Szu–30SzM, Szu–34 és Szu–35-ös flottát, másrészt fenntartja a Szuhoj mérnöki tudásbázisát az alacsony észlelhetőségű technológiák terén. Emellett azt jelzi a világ számára, hogy Moszkva az ukrajnai háború és a nyugati szankciók dacára is jelen kíván maradni a legmodernebb vadászgépek piacán. A most épülő prototípus sorsa dönti el, hogy a projekt valódi, harcképes repülőgéppé érik-e, vagy a gyártási nehézségek és a geopolitikai nyomás miatt elakad a fejlesztés.

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