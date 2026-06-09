Minden jel arra utal, hogy felbukkantak az AGM-188A Rusty Dagger rakéták a fronton

Az orosz oldalon megjelent fényképeken egy nyolcelemes, zavarásvédett CRPA navigációs antenna látható, amelyet egy becsapódás helyszínén gyűjtöttek be. A rajta található jelölések alapján az orosz elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy az alkatrészt a Zone 5 Technologies gyártotta. Ez a vállalat fejleszti és gyártja az ERAM-program két fegyvere közül az egyiket, az AGM-188A Rusty Dagger típusú eszközt.

Az Extended Range Attack Munition, azaz az ERAM-programot 2024-ben indították el kifejezetten azzal a céllal, hogy

Ukrajna számára nagy hatótávolságú csapásmérő képességet biztosítsanak.

Az eredeti követelmény legalább 460 kilométeres hatótávolságot írt elő, ám a Zone 5 Technologies ezt jelentősen túlszárnyalta, hiszen a Rusty Dagger hatótávolsága a rendelkezésre álló adatok szerint meghaladja a 930 kilométert.

A fegyver egyik legfigyelemreméltóbb jellemzője a mérete és a tömege. A program előírásai szerint a részt vevő eszközöknek egy 227 kilogrammos Mk 82-es légibomba méret- és tömegkeretébe kellett illeszkedniük. A Rusty Dagger ennek megfelelően mindössze mintegy 200 kilogrammot nyom, és ebből csupán 45 kilogramm jut a robbanóanyagra. Bár ez első pillantásra kevésnek tűnhet, érdemes figyelembe venni, hogy az oroszok által használt Sahed–136-os drónok is hasonló méretű, nagyjából 50 kilogrammos robbanóanyaggal okoznak komoly károkat.

A csekély tömeg jelentős hadműveleti előnyt is jelent, mivel a rakéta a hírek szerint bármely JDAM bombák hordozására alkalmas repülőgépről indítható.

Ez azt jelenti, hogy egy tizenkét gépből álló F-16-os raj egyetlen bevetésen elméletileg akár 144 ilyen robotrepülőgépet is indíthatna. A Rusty Daggert gázturbinás sugárhajtómű hajtja, amely tartós, hangsebesség alatti repülést tesz lehetővé, míg kompakt mérete és feltételezhetően alacsony radarkeresztmetszete jelentősen megnehezíti a légvédelmi rendszerek számára az elfogását.

A navigációhoz a fegyver az inerciális irányítórendszert és a roncsból azonosított CRPA antennával támogatott GPS-t kombinálja, emellett autonóm vizuális navigációs képességgel is rendelkezik, ami rendkívül ellenállóvá teszi a műholdas jelzavarással szemben. Még 2025-ben jelentek meg olyan hírek, amelyek szerint az Egyesült Államok jóváhagyta akár 3350 darab ERAM robotrepülőgép átadását Ukrajnának, az első szállítmányokat pedig 2025 októberétől várták. Amennyiben tartani tudták ezt az ütemtervet, a most előkerült roncsok teljes mértékben összhangban állnak a harci alkalmazás megkezdésével.

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