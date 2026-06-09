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Mindenki megnyugodhat: elkapták a Japánban randalírozó medvét
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Mindenki megnyugodhat: elkapták a Japánban randalírozó medvét

MTI
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Négy napig tartó hajtóvadászat után befogtak Japánban egy feketemedvét, amely miatt kedden második napja maradtak zárva az általános és középiskolák a Tokiótól 100 kilométerre északra fekvő Ucunomijában. Még sohasem láttak medvét ilyen közel a japán fővároshoz, s a ragadozót több tucat alkalommal észlelték környéken.

A helyi hatóságok közlése szerint kedden délután végül sikerült befogni a vadállatot, de az iskolák szerdán is zárva maradnak, mert félő, hogy egy másik medve is lehet a környéken.

A kifejlett medvét, amely mintegy száz kilót nyomhat, elfogása előtt kedden kora reggel látták mintegy 700 méterre egy egyetemi kampusztól - közölték a város illetékesei, akik szervezett kutatást indítottak utána.

Mikor kedden délután ismét feltűnt az állat egy lakott területen, a rendőrségnek az érintett körzetet lezárva alig két óra alatt sikerült befognia.

Az akciót néhány japán műsorszolgáltató helikopterrel követte a levegőből.

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A medvét nyugtatólövedékekkel kábították el, és ketrecben szállították el a helyszínről. A városi hatóságok közlésük szerint később döntenek a sorsáról.

A félmilliós lélekszámú Ucunomijában vasárnap este óta számos alkalommal láttak feltűnni egy feketemedvét, ezért elővigyázatosságból több mint kilencven általános és középiskolában rendeltek el tanítási szünetet, amit kedden, a medve befogása után meghosszabbítottak egy nappal, mert felmerült a lehetősége, hogy még egy példány lehet a környéken. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak zárt ajtók mögött.

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Címlapkép forrása: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

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