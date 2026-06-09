Oroszország egyre nagyobb bajban: Ukrajna szétlőtte a kulcsfontosságú hidat

Az ukránok az elmúlt hetekben intenzíven kezdték el támadni az orosz utánpótlási útvonalakat, a Krím fel, hogy ezzel is rontsák az orosz erők lehetőségeit. Kijev elsődleges figyelme az Azovi-tengertől északra fekvő autópályára irányult, amelyet már drónokkal is elért. Nem válogattak a célpontokat illetően, a katonai konvojokat ugyanúgy megtámadták, mint a benzinszállító tartálykocsikat. A lépés eredményeként Oroszország kénytelen volt a kisebb, alsórendű útvonalakra terelni az ellátást, valamint a Krími hídra áthelyezni a szállításokat.

Ukrajna ebben a helyzetben egy újabb súlyos csapást mért az oroszokra: a Csongar hídra mértek csapást.

A jelentések szerint a forgalmat felfüggesztették az útvonalon, ami komoly kiesést jelenthet a félsziget ellátása szempontjából. A helyi hatóságok felszólították az arra közlekedőket, hogy alternatív útvonalakat használjanak a haladáshoz. A találat azért is fontos, mivel csak alig néhány olyan közúti átkelő van, amely összeköti a félszigetet az északi megszállt területekkel. Az orosz hatóságok szerint nagyjából 20 közeledő drónt semlegesítettek a légvédelmi egységek.

Az ukrán lap egyenesen úgy fogalmazott, hogy ez a „legkényelmesebb” megoldás Oroszország számára biztosítani az ellátást, mivel az alternatívák jóval hosszabbak és bonyolultabbak. A Krímről érkező beszámolók szerint a félszigeten egyre inkább érződnek az ellátási nehézségek, a boltok polcairól bizonyos termékek szinte teljesen elfogytak. Az üzletek emiatt már mennyiségi korlátozást vezettek be.

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