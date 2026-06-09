  • Megjelenítés
Oroszország egyre nagyobb bajban: Ukrajna szétlőtte a kulcsfontosságú hidat
Globál

Oroszország egyre nagyobb bajban: Ukrajna szétlőtte a kulcsfontosságú hidat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán drónerők továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyen keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. A legfrissebb hírek szerint egy olyan hidat találtak el, amely kulcsfontosságú volt az oroszok számára – közölte az RBK.

Az ukránok az elmúlt hetekben intenzíven kezdték el támadni az orosz utánpótlási útvonalakat, a Krím fel, hogy ezzel is rontsák az orosz erők lehetőségeit. Kijev elsődleges figyelme az Azovi-tengertől északra fekvő autópályára irányult, amelyet már drónokkal is elért. Nem válogattak a célpontokat illetően, a katonai konvojokat ugyanúgy megtámadták, mint a benzinszállító tartálykocsikat. A lépés eredményeként Oroszország kénytelen volt a kisebb, alsórendű útvonalakra terelni az ellátást, valamint a Krími hídra áthelyezni a szállításokat.

Ukrajna ebben a helyzetben egy újabb súlyos csapást mért az oroszokra: a Csongar hídra mértek csapást.

A jelentések szerint a forgalmat felfüggesztették az útvonalon, ami komoly kiesést jelenthet a félsziget ellátása szempontjából. A helyi hatóságok felszólították az arra közlekedőket, hogy alternatív útvonalakat használjanak a haladáshoz. A találat azért is fontos, mivel csak alig néhány olyan közúti átkelő van, amely összeköti a félszigetet az északi megszállt területekkel. Az orosz hatóságok szerint nagyjából 20 közeledő drónt semlegesítettek a légvédelmi egységek.

Az ukrán lap egyenesen úgy fogalmazott, hogy ez a „legkényelmesebb” megoldás Oroszország számára biztosítani az ellátást, mivel az alternatívák jóval hosszabbak és bonyolultabbak. A Krímről érkező beszámolók szerint a félszigeten egyre inkább érződnek az ellátási nehézségek, a boltok polcairól bizonyos termékek szinte teljesen elfogytak. Az üzletek emiatt már mennyiségi korlátozást vezettek be.

Még több Globál

Kibukott a titkos haditerv: Trump az utolsó pillanatban állította le a háború fellángolását

Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Ez lehet a végső törés: Trump embere keményen odaszúrt Amerika egyik legfontosabb szövetségesének

Kapcsolódó cikkünk

Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: kitálalt az Integritás Hatóság elnöke, miniszteri biztost nevez ki Magyar Péter
Védett ár az üzemanyagokra: fontos rendeletmódosítás jelent meg
Egyetlen mondattal lesöpörte az asztalról Lavrov az európai békekezdeményezést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility