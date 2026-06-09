Rettegett amerikai feketelistára kerültek fel a kínai óriáscégek

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma frissítette a kínai katonai vállalatokról vezetett listáját, amelyre többek között az Alibaba, a Baidu, a BYD és a NIO is felkerült. A lépés alig néhány héttel azután történt, hogy Donald Trump Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a felek fenntartották a kereskedelmi háborúban kialakított törékeny tűzszünetet.

A Pentagon által közzétett,

a kínai katonai vállalatokról vezetett 1260H-lista a technológiai szektor széles körét érinti

az e-kereskedelemtől és a keresőmotoroktól kezdve az elektromosautó-gyártókon át a félvezetőgyártókig és a robotikai vállalatokig. Az új jegyzékben szerepel többek között a WuXi AppTec biotechnológiai cég, a RoboSense robotikai vállalat, valamint a humanoid robotjairól ismert Unitree is, amellyel az Nvidia még június elején jelentett be együttműködést. Felkerült a listára a két nagy kínai memóriachip-gyártó, a CXMT és a YMTC is, amelyek a februárban rövid időre közzétett, majd gyorsan visszavont korábbi változatból még kimaradtak, ami komoly felháborodást váltott ki Washington Kína-kritikus politikusai körében.

Az érintett vállalatok határozottan tiltakoztak a besorolás ellen. A BYD, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója közölte, hogy minden elérhető jogi eszközzel fellép a döntés ellen. Az Alibaba hangsúlyozta, hogy semmilyen alapja nincs a katonai vállalatként való besorolásának, a Baidu pedig kategorikusan visszautasította a minősítést. A WuXi AppTec szintén jelezte, hogy azonnali jogi lépéseket tesz a téves besorolás ellen.

Kína Külügyminisztériuma kedden diszkriminatívnak nevezte a listát, amely véleményük szerint indokolatlanul elnyomja a kínai vállalatokat. Lin Csien szóvivő közölte, hogy Peking megteszi a szükséges intézkedéseket a kínai vállalatok jogos érdekeinek védelmében.

Bár a listára kerülés önmagában nem jár közvetlen szankciókkal, a közelmúltban elfogadott amerikai törvények értelmében

a Védelmi Minisztérium a hónap végétől nem köthet közvetlen szerződést a felsorolt cégekkel, 2027-től pedig a közvetett beszerzéseik is tiltottá válnak.

A NIO a hongkongi tőzsdén közzétett bejelentésében közölte, hogy a beszerzési korlátozások nem érintik a társaságot, míg az Alibaba azt hangsúlyozta, hogy a lépés nincs hatással az üzleti tevékenységére sem az Egyesült Államokban, sem a világ más részein.

A washingtoni Foundation for Defense of Democracies elemzőintézet szakértője, Craig Singleton szerint a lista közzététele egyfajta kijózanító valóságellenőrzésként szolgál a Trump–Hszi-csúcstalálkozó után. Úgy fogalmazott, hogy Washington ma már nem elszigetelt szereplőkként, hanem stratégiailag vitatott területként tekint ezekre a cégekre, a teljes technológiai ökoszisztémát lefedve.

Forrás: Reuters

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