Rossz hírt kapott Ukrajna: egy európai ország teljesen leállítja a fegyverszállításokat

„Már korábban is világossá tettük, hogy az ukrajnai háború nem a harctéren fog eldőlni” – húzta alá Sztojanov újságíróknak nyilatkozva Szófiában.
Amit látunk, az egy anyagháború, és mindegy, mennyi fegyver gyűlik is össze, annak egyetlen eredménye az emberi életek elvesztése lesz
– mutatott rá a tárcavezető.
Ukrajnának több emberre, nem fegyverre van szüksége. Van elegendő fegyverzetük, így nem fontolgatjuk még több fegyver nyújtását az ukrán hadseregnek
– emelte ki.
Rumen Radev miniszterelnök, akinek kormánya elsöprő választási győzelemmel került hatalomra áprilisban, évek óta ellenzi Ukrajna felfegyverzését, és diplomáciai megoldást sürget a konfliktus rendezésére.
Bulgária eddig katonai támogatást is nyújtott – főleg szovjet gyártmányú fegyverkészletekkel – a kijevi vezetésnek. A belpolitikai csatározások miatt a szállításokat főleg harmadik országokon keresztül bonyolították.
Sztojanov hangsúlyozta: eljött az ideje annak, hogy a konfliktus szereplői leüljenek a tárgyalóasztal mellé „a felek által meghatározott igazságos béke elérése érdekében”.
„Természetesen az EU szerepe rendkívül fontos” – mondta a miniszter, hozzátéve: mindazonáltal
nehéz volna közvetítő szerepet tulajdonítani neki, azon egyszerű oknál fogva, hogy az Európai Unió támogatta Ukrajnát ebben a háborúban.
Sztojanov egyben bejelentette, hogy összhangban a NATO célkitűzéseivel Bulgária a védelmi kiadások emelését tervezi a GDP 5 százalékára 2030-ig.
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