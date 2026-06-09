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Rossz hírt kapott Ukrajna: egy európai ország teljesen leállítja a fegyverszállításokat
Globál

Rossz hírt kapott Ukrajna: egy európai ország teljesen leállítja a fegyverszállításokat

MTI
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Bulgária nem fog több fegyvert küldeni Ukrajnának – jelentette ki kedden Dimitar Sztojanov, az új bolgár kormány védelmi minisztere.

„Már korábban is világossá tettük, hogy az ukrajnai háború nem a harctéren fog eldőlni” – húzta alá Sztojanov újságíróknak nyilatkozva Szófiában.

Amit látunk, az egy anyagháború, és mindegy, mennyi fegyver gyűlik is össze, annak egyetlen eredménye az emberi életek elvesztése lesz

– mutatott rá a tárcavezető.

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– emelte ki.

Rumen Radev miniszterelnök, akinek kormánya elsöprő választási győzelemmel került hatalomra áprilisban, évek óta ellenzi Ukrajna felfegyverzését, és diplomáciai megoldást sürget a konfliktus rendezésére.

Bulgária eddig katonai támogatást is nyújtott – főleg szovjet gyártmányú fegyverkészletekkel – a kijevi vezetésnek. A belpolitikai csatározások miatt a szállításokat főleg harmadik országokon keresztül bonyolították.

Sztojanov hangsúlyozta: eljött az ideje annak, hogy a konfliktus szereplői leüljenek a tárgyalóasztal mellé „a felek által meghatározott igazságos béke elérése érdekében”.

„Természetesen az EU szerepe rendkívül fontos” – mondta a miniszter, hozzátéve: mindazonáltal

nehéz volna közvetítő szerepet tulajdonítani neki, azon egyszerű oknál fogva, hogy az Európai Unió támogatta Ukrajnát ebben a háborúban.

Sztojanov egyben bejelentette, hogy összhangban a NATO célkitűzéseivel Bulgária a védelmi kiadások emelését tervezi a GDP 5 százalékára 2030-ig.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

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