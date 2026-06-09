Súlyos eszkaláció a Hormuzi-szorosnál: Irán lelőtt egy Apache helikoptert, Trump megtorlást ígér

Nagy Katonaságunk épp most értesített arról, hogy tegnap este az irániak lelőtték egy csúcstechnológiájú Apache helikopterünket, miközben az a Hormuzi-szoros felett járőrözött

– írta Trump, hozzátéve, hogy a helikopteren két pilóta tartózkodott, akik sértetlenül túlélték az incidenst.

Ennek ellenére az Egyesült Államoknak szükségszerűen reagálnia kell erre a támadásra

– jegyezte meg az amerikai elnök.

Az amerikai Középső Parancsnokság órákkal korábban jelentette, hogy az amerikai haderő két tagját mentették ki egy AH-64 Apache helikopterről, miután a helikopter a regionális vizeken végzett őrjárat közben Omán partjainál lezuhant.

A katonákat körülbelül két órán belül sikeresen kimentették, állapotuk stabil. Az eset okát jelenleg vizsgálják

– írták.

Trump posztja előtt pár perccel Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke egyértelmű figyelmeztetést küldött az amerikai elnöknek, mi lesz, ha ismét katonai eszközökhöz folyamodik.

Mi a diplomácia nyelvét részesítjük előnyben, de más nyelveken sokkal folyékonyabban beszélünk. Ha megszeged az ígéreteidet, átváltunk arra, amit a legjobban tudunk

– írta Ghalibaf az X-en.

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