Súlyos eszkaláció a Hormuzi-szorosnál: Irán lelőtt egy Apache helikoptert, Trump megtorlást ígér

Nagy Katonaságunk épp most értesített arról, hogy tegnap este az irániak lelőtték egy csúcstechnológiájú Apache helikopterünket, miközben az a Hormuzi-szoros felett járőrözött
– írta Trump, hozzátéve, hogy a helikopteren két pilóta tartózkodott, akik sértetlenül túlélték az incidenst.
Ennek ellenére az Egyesült Államoknak szükségszerűen reagálnia kell erre a támadásra
– jegyezte meg az amerikai elnök.
Az amerikai Középső Parancsnokság órákkal korábban jelentette, hogy az amerikai haderő két tagját mentették ki egy AH-64 Apache helikopterről, miután a helikopter a regionális vizeken végzett őrjárat közben Omán partjainál lezuhant.
A katonákat körülbelül két órán belül sikeresen kimentették, állapotuk stabil. Az eset okát jelenleg vizsgálják
– írták.
Trump posztja előtt pár perccel Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke egyértelmű figyelmeztetést küldött az amerikai elnöknek, mi lesz, ha ismét katonai eszközökhöz folyamodik.
Mi a diplomácia nyelvét részesítjük előnyben, de más nyelveken sokkal folyékonyabban beszélünk. Ha megszeged az ígéreteidet, átváltunk arra, amit a legjobban tudunk
– írta Ghalibaf az X-en.
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