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Súlyos eszkaláció a Hormuzi-szorosnál: Irán lelőtt egy Apache helikoptert, Trump megtorlást ígér
Globál

Súlyos eszkaláció a Hormuzi-szorosnál: Irán lelőtt egy Apache helikoptert, Trump megtorlást ígér

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Donald Trump amerikai elnök saját közösségi felületén, a Truth Socialön jelentette be, hogy az előző éjjel Irán lelőtt egy amerikai Apache katonai helikoptert.

Nagy Katonaságunk épp most értesített arról, hogy tegnap este az irániak lelőtték egy csúcstechnológiájú Apache helikopterünket, miközben az a Hormuzi-szoros felett járőrözött

– írta Trump, hozzátéve, hogy a helikopteren két pilóta tartózkodott, akik sértetlenül túlélték az incidenst.

Ennek ellenére az Egyesült Államoknak szükségszerűen reagálnia kell erre a támadásra

– jegyezte meg az amerikai elnök.

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Az amerikai Középső Parancsnokság órákkal korábban jelentette, hogy az amerikai haderő két tagját mentették ki egy AH-64 Apache helikopterről, miután a helikopter a regionális vizeken végzett őrjárat közben Omán partjainál lezuhant.

A katonákat körülbelül két órán belül sikeresen kimentették, állapotuk stabil. Az eset okát jelenleg vizsgálják

– írták.

Trump posztja előtt pár perccel Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke egyértelmű figyelmeztetést küldött az amerikai elnöknek, mi lesz, ha ismét katonai eszközökhöz folyamodik.

Mi a diplomácia nyelvét részesítjük előnyben, de más nyelveken sokkal folyékonyabban beszélünk. Ha megszeged az ígéreteidet, átváltunk arra, amit a legjobban tudunk

írta Ghalibaf az X-en.

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