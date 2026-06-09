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Szétszedték a rettegett orosz rakétát: meglepődtek az ukránok, még halálosabb lett a Kalibr
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Szétszedték a rettegett orosz rakétát: meglepődtek az ukránok, még halálosabb lett a Kalibr

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Ukrán katonai mérnökök és kutatók az utolsó csavarig szétszerelték Oroszország legújabb Kalibr cirkálórakétáit, és két lényeges változást azonosítottak a korábbi változatokhoz képest - írja a RBK.

A szakemberek több, az ukrán légvédelem által hatástalanított 3M14 Kalibr rakétát vizsgáltak meg. Minden egyes alkatrészt és elektronikus komponenst alaposan átvizsgáltak, majd elkészítették a fegyver működésének részletes kapcsolási és szerkezeti vázlatát. A minisztérium beszámolója szerint a háború kitörése óta két jelentős módosítást hajtottak végre a rakétákon, amelyek közül

az egyik a kazettás harci rész alkalmazása, a másik pedig a külföldi elektronikai alkatrészek ismételt megjelenése.

A kazettás harci részt idén tavasszal azonosították először a lelőtt Kalibr rakétákban. Korábban ezek a fegyverek repeszromboló harci résszel voltak felszerelve, amelyek detonációjakor mintegy 3600 fémszilánk szóródott szét a becsapódási területen. Az új kazettás kialakítás még nagyobb pusztítási övezetet biztosít, amellyel a szakértők szerint az orosz tervezők elsősorban a repülőterek, a fedezék nélküli állások és egyéb kiterjedt célpontok elleni csapásmérést igyekeztek hatékonyabbá tenni.

A másik fontos változás az elektronikai alkatrészek származási helyét érinti. Bár az orosz hadiipar korábban megpróbált átállni a hazai gyártású komponensekre, a 2025-ben előállított rakétákban ismét jelentős mennyiségű importált alkatrészt találtak. A védelmi minisztérium szerint az orosz helyettesítő termékek vélhetően gyengébb minőségűnek és pontatlanabbnak bizonyultak. Az elemzések rávilágítottak, hogy

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az önirányító fej elektronikájának 80-90 százaléka külföldi gyártmányú elemekből áll, amelyeket a jelöléseik alapján már mind sikerült azonosítani.

A vizsgálatok során a külföldi beszállítók mellett a Kalibr rakéták tervezésében és gyártásában részt vevő kulcsszereplőket is nevesítették, az adatokat pedig a nemzetközi szankciós intézkedések előkészítéséhez használják fel.

A Kalibr több navigációs rendszert kombinálva működik, így műholdas és tehetetlenségi navigációt, rádió-magasságmérőt, valamint aktív radaros önirányító fejet is használ. A fegyver előre beprogramozott, a terep domborzatát követő röppályán repül. A Kalibr hangsebesség alatti, szubszonikus cirkálórakéta, ami egyben a legfőbb sebezhetőségét is jelenti. Repülés közben a fegyver igyekszik a lehető legalacsonyabb magasságot tartani, így a vízfelszín felett nagyjából 20, míg a szárazföld felett körülbelül 150 méter magasan halad. A hangsebességnél lassabb tempó ugyanakkor

kulcsfontosságú előnyt biztosít az ukrán légvédelemnek a rakéták hatékony megsemmisítéséhez.

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