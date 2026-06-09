Újra támad Amerikában a már kiirtottnak vélt húsevő parazita, öt állatban mutatták ki a fertőzést

A múlt héten Dél-Texasban két borjúnál mutatták ki az első fertőzéseket, azóta pedig egy újabb texasi borjúnál, egy kecskénél, valamint a szomszédos Új-Mexikó államban egy kutyánál is azonosították a parazitát. Ez utóbbi eset különösen aggasztó, mivel az érintett kutya nem járt sem Mexikóban, sem Texasban, így a hatóságok jelenleg is vizsgálják a háziállat környezetét.
A terjedés megfékezése érdekében minden érintett helyszín körül húsz kilométer sugarú karanténzónát jelöltek ki.
Az amerikai csavarféreglégy nősténye nyílt sebekbe vagy nyálkahártyákra rakja petéit, a kikelő lárvák pedig a gazdatest élő szöveteivel táplálkoznak. A kártevő korábban évtizedeken át súlyos veszteségeket okozott az amerikai szarvasmarha-ágazatnak, különösen Floridában és Texasban, mígnem az 1960-as és 1970-es évekre az Egyesült Államok területének nagy részéről sikerült kiszorítani a parazitát.
Edward Burgess, a Floridai Egyetem rovartankutatója szerint a mostani esetek nem feltétlenül utalnak a kártevő gyors terjedésére. A szakember rámutatott, hogy az első fertőzés észlelése után mindig megnő az éberség, és sokkal figyelmesebben vizsgálják az állatokat, márpedig ha célzottan keresnek valamit, nagyobb valószínűséggel meg is találják.
A parazita az emberekre nézve elhanyagolható kockázatot jelent, mivel a lárvák nem terjednek emberről emberre.
A fertőzés veszélyének leginkább azok vannak kitéve, akik az érintett térségekben hosszabb időt töltenek a szabadban, különösen ha ott is alszanak, vagy haszonállatok közelében dolgoznak. A betegség tünetei közé tartoznak a nehezen gyógyuló, fájdalmas sebek, a kellemetlen szagú váladékozás, valamint a nyílt sebekben vagy testnyílásokban tapasztalható mozgás.
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