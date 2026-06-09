Ukrajna evakuálni kezdett: bajban lehetnek a Donbasz utolsó bástyái

A lap szerint a Donyeck megyei Szlovjanszk és Kramatorszk városából is elkezdték néhány környékbeli faluval együtt kitelepíteni a gyerekes családokat. A lépés kötelező érvényű, kivételt nem tesznek. A kijelentés alátámasztja azokat az orosz kijelentéseket, amely szerint a csapatok egyre jobban megközelítik a településeket. Korábban már volt arról szó, hogy

a tüzérség eléri a lakott területeket is, ezért fokozódik a veszély ezeken a részeken.

A két város kulcsfontosságú mivel ezek lényegében a Donbasz utolsó ukrán kézen maradt, jelentősebb városai. Több kisváros még található a megyében, de Kramatorszk és Szlovjanszk lényegébe összenőtt egy szövetté. A háborút megelőzően mindkét településen százezernél is többen éltek, a 2014-es „szakadár” fellépés ezeket a városokat is érintette. Mivel a „Donyecki Népköztársaság” fegyvereseinek ezeket a területeket nem sikerült elfoglalniuk, de a frontvonal közelében feküdtek, ezért Kijev szisztematikusan erősítette a védelmüket az elmúlt évtizedben. Ez a szerep még jelentősebbé vált Oroszország 2022-es nagyszabású katonai inváziója során, amikor még közelebb kúsztak az orosz állások.

A két település elvesztése egyben azt jelentené, hogy Ukrajna kiszorulna a Donbaszból és teljesülhetne Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfontosabb háborús célkitűzése. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a harci helyzet nem túl kedvező az oroszok számára. A területeket hatalmas veszteségek árán szerzik, a jelentések szerint már nem képesek ezt toborzással fenntartani. Ez könnyedén mozgósításhoz vezethet az országban, ám ez rendkívül népszerűtlen lépés lehet, ezért a politikai vezetés megpróbálja az utolsó pillanatig is elkerülni ennek a lehetőségét. Közben

az ukrán védelem egyre sikeresebb tud lenni a frontvonalon a drónokra épülő felőrlő taktikájuknak köszönhetően, ezért bizonyos részeken területeket tudnak visszafoglalni az oroszoktól.

Éppen ezért nem lehet számítani arra, hogy Moszkvának a közeljövőben lenne ereje egy jelentős méretű városostromhoz, évekig is eltarthat mire beveszik ezt a területet.

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