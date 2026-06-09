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Ukrán főparancsnok: kész a mesterterv, az ország 2030-ra belép az elitklubba
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Ukrán főparancsnok: kész a mesterterv, az ország 2030-ra belép az elitklubba

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Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka jóváhagyta a rakétacsapatok és a tüzérség 2030-ig szóló fejlesztési koncepcióját - számolt be a Kyiv Independent.

A június 9-én közzétett közlemény szerint a főparancsnok elismerte, hogy az ukrán tüzérségnek továbbra is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Nehézséget jelent a külföldi lőszerutánpótlástól való függőség, a sokféle tüzérségi rendszer párhuzamos üzemeltetéséből adódó bonyolult logisztika, egyes fegyverek korlátozott hatótávolsága, valamint a tüzérségi felderítőeszközök hiánya is.

Az új stratégia értelmében az elavult, szovjet kaliberű tüzérségi rendszereket fokozatosan hazai fejlesztésű fegyverekre cserélik, miközben a legfejlettebb külföldi rendszereket továbbra is hadrendben tartják.

Szirszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának képessé kell válnia arra, hogy csapást mérjen az orosz erők hadműveleti, hadműveleti-hadászati, illetve hadászati mélységében is. Ehhez be kell fejezni a cirkáló- és ballisztikusrakéta-programok fejlesztését, majd el kell indítani a sorozatgyártást, egy akár kétezer kilométeres hatótávolságú, kiegyensúlyozott csapásmérő rendszer létrehozásával. Hasonló rendszerrel csak a világ országa rendelkezik.

A koncepció kiemelt eleme a korszerű tüzérségi felderítőrendszer kiépítése. A főparancsnok szerint a modern hadviselés tapasztalatai egyértelműen igazolják, hogy

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a tüzérség hatékonysága közvetlenül függ a felderítés minőségétől és az információtovábbítás gyorsaságától.

Ukrajna 2026 eleje óta fokozta a közepes és nagy hatótávolságú csapások számát, így hazai fejlesztésű drónokkal és rakétákkal támadja az orosz katonai, ipari, valamint energetikai létesítményeket a frontvonal mögött. Szirszkij június 8-án közölte, hogy az ukrán erők májusban közel száz négyzetkilométerrel több területet foglaltak vissza, mint amennyit elveszítettek, ezzel pedig 2026 eleje óta összesen már több mint hatszáz négyzetkilométerrel gyarapították az ellenőrzésük alatt álló területeket.

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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