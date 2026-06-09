Visszafelé sült el a fegyver: soha nem látott aranycsempészet vette kezdetét

India májusban több mint duplájára, 15 százalékra emelte az aranyimportra kivetett vámot, hogy visszafogja a keresletet, mérsékelje a kereskedelmi hiányt és támogassa a rúpiát. A lépés ugyanakkor nem várt mellékhatással járt:
látványosan felpörgött az aranycsempészet, amely az iparági szereplők szerint idén akár a 100 tonnát is meghaladhatja.
A Kína mögött a világ második legnagyobb aranypiacának számító Indiában a szürkepiaci árrés már meghaladja az unciánkénti 200 dollárt, ami több mint 4 százalékos kedvezményt jelent a hivatalos árhoz képest. A legális importőrök, a bankok és a finomítók képtelenek versenyezni ezzel az árral, a pénzintézetek ugyanis még 10 dolláros kedvezményt sem tudnak biztosítani. A csempészek azért képesek ilyen jelentős árengedménnyel értékesíteni, mert nem fizetik meg az összesen 18,45 százalékos vám- és áfaterhet.
Egy nagyjából okostelefon méretű, egy kilogrammos aranytömb illegális behozatalával mintegy 2,5 millió rúpiát, vagyis több mint 26 ezer dollárt lehet keresni. Egy kolkatai nemesfémkereskedő szerint a szürkepiaci szereplők még a 4 százalékos árengedmény biztosítása mellett is busás hasznot könyvelhetnek el.
Amennyiben az illegális import valóban eléri a 100 tonnát, az a jelenlegi árakon számolva
mintegy 14,35 milliárd dolláros forgalmat jelentene, amellyel az indiai államkassza nagyjából 2,65 milliárd dollárnyi vám- és adóbevételtől esne el.
Az aranycsempészetnek komoly múltja van az országban, az Arany Világtanács (World Gold Council) adatai szerint ugyanis az elmúlt évtizedben átlagosan évi 108 tonna aranyat csempésztek Indiába. Bár a behozatali vám 2024-es csökkentése után az illegális behozatal 2024-ben 69,2 tonnára, tavaly pedig mindössze 20,4 tonnára esett vissza, a mostani vámemelés újra megnyitotta a zsilipeket.
A szürkepiaci verseny a legális kereskedelmet is megbénítja. A vámemelés előtt beszerzett készleteket jelentős árengedménnyel árusítják, így a legális arany belföldi diszkontja már meghaladja az unciánkénti 100 dollárt. Ez a helyzet az aranyfeldolgozókat is ellehetetleníti. James Jose, a CGR Metalloys finomító ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy a finomítók jellemzően rendkívül alacsony, 0,65 százalékos árréssel dolgoznak, a jelenlegi nyomott árak mellett pedig már nem mutatkozik gazdasági ösztönzés a doré arany importjára sem. India áprilisban még 45,6 tonna aranyat importált legálisan, ám májusban a bankok és a finomítók felére csökkenthették külföldi beszerzéseiket.
Forrás: Reuters
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