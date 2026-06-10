Az orosz hadsereg fájó pontján csapott le az ukrán FP-5 Flamingo rakéta: hatalmas füst emelkedett a magasba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán számolt be a támadásról, amelyet az orosz hadiipar elleni "ukrán nagy hatótávolságú szankciók" részeként írt le. A közzétett felvételeken a találatok következményei láthatók, miután Csebokszáriban a hajnali órákban legalább két robbanás történt, és az egyik ipari létesítmény közelében sűrű füstoszlopok emelkedtek a magasba. Reggel hat óra körül az egész Csuvas Köztársaságban rakétariadót rendeltek el, majd a helyi hatóságok megerősítették a támadás tényét.

We continue to apply Ukrainian long-range sanctions against Russian military facilities and the oil industry. In particular, last night Ukrainian FP-5 Flamingos struck a military plant in Cheboksary that supplies the occupier’s army with components for drones and missiles. I… pic.twitter.com/WdA2yUhsyC https://t.co/WdA2yUhsyC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2026

A nyílt forráskódú hírszerzési (OSINT) adatok szerint a rakéták a VNIIR-Progressz üzemet vették célba. A vállalat műholdas GNSS-vevőket és antennákat gyárt a GLONASSZ, a GPS és a Galileo rendszerekhez. Emellett

olyan Kometa típusú modulokat is előállít, amelyeket a Sahed kamikázedrónokhoz, valamint az Iszkander-M és Kalibr rakétákhoz használnak fel.

A szamarai kujbisevi finomító több mint 900 kilométerre fekszik a frontvonaltól, míg a vlagyimiri területi olajipari létesítmények mintegy 700 kilométerre találhatók a határtól. Ez a támadás egyértelműen jelzi az ukrán csapásmérő képességek hatótávolságának növekedését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images