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Az orosz hadsereg fájó pontján csapott le az ukrán FP-5 Flamingo rakéta: hatalmas füst emelkedett a magasba
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Az orosz hadsereg fájó pontján csapott le az ukrán FP-5 Flamingo rakéta: hatalmas füst emelkedett a magasba

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Az ukrán védelmi erők az éjszaka folyamán FP-5 Flamingo rakétákkal mértek csapást egy csebokszári hadiüzemre, valamint drónokkal támadtak orosz olajipari létesítményeket is, köztük a szamarai kujbisevi finomítót és két vlagyimiri területi célpontot - tudósított a RBK.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán számolt be a támadásról, amelyet az orosz hadiipar elleni "ukrán nagy hatótávolságú szankciók" részeként írt le. A közzétett felvételeken a találatok következményei láthatók, miután Csebokszáriban a hajnali órákban legalább két robbanás történt, és az egyik ipari létesítmény közelében sűrű füstoszlopok emelkedtek a magasba. Reggel hat óra körül az egész Csuvas Köztársaságban rakétariadót rendeltek el, majd a helyi hatóságok megerősítették a támadás tényét.

A nyílt forráskódú hírszerzési (OSINT) adatok szerint a rakéták a VNIIR-Progressz üzemet vették célba. A vállalat műholdas GNSS-vevőket és antennákat gyárt a GLONASSZ, a GPS és a Galileo rendszerekhez. Emellett

olyan Kometa típusú modulokat is előállít, amelyeket a Sahed kamikázedrónokhoz, valamint az Iszkander-M és Kalibr rakétákhoz használnak fel.

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A szamarai kujbisevi finomító több mint 900 kilométerre fekszik a frontvonaltól, míg a vlagyimiri területi olajipari létesítmények mintegy 700 kilométerre találhatók a határtól. Ez a támadás egyértelműen jelzi az ukrán csapásmérő képességek hatótávolságának növekedését.

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