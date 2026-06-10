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Csúnya nemzetbiztonsági baki Európa egyik legerősebb hatalmánál: százával tűntek el az érzékeny eszközök
Globál

Csúnya nemzetbiztonsági baki Európa egyik legerősebb hatalmánál: százával tűntek el az érzékeny eszközök

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A brit védelmi minisztérium szerint több mint ezer eszközt – laptopokat, táblagépeket és telefonokat – veszített el, illetve loptak el a hadseregtől 2024 januárja és 2025 márciusa között, a pótlásuk költsége pedig meghaladhatja az 1,6 millió fontot. Az ügy különösen kényes időszakban került napvilágra, mivel a tárca éppen a hidegháború óta tervezett legnagyobb haderőreformjának finanszírozásáért küzd - tudósított a Sky News.

A Sky News által közzétett, közérdekű adatigénylés útján megszerzett adatok szerint az érintett időszakban 545 laptop és táblagép, valamint 744 telefon tűnt el. A minisztérium tájékoztatása alapján ezek közül 132 laptopot vagy táblagépet, illetve 36 telefont loptak el, míg a többit a személyzet veszítette el.

Az eszközök közül eddig egyet sem sikerült visszaszerezni.

James MacCleary, a Liberális Demokraták védelmi szóvivője biztonsági válságnak minősítette a helyzetet, és felszólította John Healey védelmi minisztert a helyzet azonnali rendezésére. A szóvivő szerint minden egyes font számít, amikor a nemzetbiztonság a tét, az adófizetők pénze pedig az elveszett laptopok és ellopott telefonok alkotta fekete lyukban tűnik el.

James Cartlidge, az árnyékkormány védelmi minisztere szintén aggasztónak nevezte a statisztikákat. Hangsúlyozta, hogy komoly kérdéseket vet fel, ha az egyik legérzékenyebb kormányzati tárcánál alig két év alatt több mint ezer eszköznek vész nyoma.

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A botrány ráadásul egybeesik azzal, hogy a kormány még mindig adós a régóta vár védelmi beruházási terv közzétételével, amelynek bemutatása eredetileg már tavaly ősszel esedékes lett volna. A fegyveres erők hidegháború óta tervezett legnagyobb átalakításának finanszírozási kereteit rögzítő dokumentum a pénzügyminisztérium és a védelmi tárca közötti viták miatt csúszik. A nézeteltérések középpontjában az áll, hogy mekkora forrást kellene biztosítani a tavalyi stratégiai védelmi felülvizsgálatban rögzített célok megvalósítására.

A védelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy a tárca rendkívül komolyan veszi az eszközök biztonságát, és szigorú protokollokkal igyekszik megelőzni a veszteségeket. Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal vizsgálatot indítanak, és minden szükséges lépést megtesznek az ellopott tárgyak visszaszerzésére.

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