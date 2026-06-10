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Drámai támadás ért egy kereskedelmi hajót, az ázsiai nagyhatalom azonnali lépéseket követel a veszélyes vizeken
Globál

Drámai támadás ért egy kereskedelmi hajót, az ázsiai nagyhatalom azonnali lépéseket követel a veszélyes vizeken

MTI
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Bekérették Jason Meeks amerikai ügyvivőt az indiai külügyminisztériumba szerdán, tiltakozásul amiatt, hogy Omán partjainál támadás ért egy tankhajót, aminek következtében három indiai tengerész eltűnt - közölte az ANI indiai hírügynökség az újdelhi diplomáciai tárca közleményét idézve.

Újdelhi nem sokkal korábban elítélte a Settebello nevű hajó elleni szerdán reggel történt támadást. A tájékoztatás szerint a Settebello fedélzetéről 21 tengerészt kimentettek.

India újfent a térségben kialakult feszültség csökkentésére és a kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására szólított fel a nemzetközi vizeken.

A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) a nap folyamán számolt be az incidensről, amely 37 kilométerre északkeletre Szohár városától, a Hormuzi-szoros bejáratának közelében történt.

Hétfőn az amerikai Középső Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy az amerikai haderő működésképtelenné tette az Irán felé haladó, palaui zászló alatt hajózó Marivex olajtankert az iráni kikötők elleni blokád megsértésének kísérlete miatt szintén ománi partok előtt.

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Nem sokkal később az indiai hatóságok közölték, hogy az indiai haditengerészet helikopterei evakuálták a tartályhajó 24 indiai tengerészét.

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