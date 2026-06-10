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Elfogadták a DOMINANCE törvényt Amerikában
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Elfogadták a DOMINANCE törvényt Amerikában

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Az amerikai képviselőház hétfőn elfogadta a DOMINANCE törvényt, amely a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén hivatott erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát - írta a Mining.

Az amerikai képviselőház elfogadta a DOMINANCE törvényt, amelynek célja, hogy

csökkentse az Egyesült Államok Kínától való függőségét, és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködésen keresztül erősítse a kritikus fontosságú ásványkincsek ellátásbiztonságát.

A kétpárti támogatást élvező jogszabályt Ami Bera és Jong Kim kaliforniai képviselők terjesztették elő. A törvény célja, hogy

  • az Egyesült Államok megerősítse az energiadiplomáciáját,
  • bővítse a szövetségeseivel és partnerországaival folytatott együttműködést a stratégiai ásványkincsek és energiaforrások terén,
  • valamint fejlessze a biztonságos és diverzifikált ellátási láncok kiépítéséhez szükséges szakmai hátteret.

A kritikus fontosságú nyersanyagok nélkülözhetetlenek az amerikai védelmi ipar, a fejlett gyártóipar és a feltörekvő technológiák számára. Kína jelenleg a globális ritkaföldfém-feldolgozási kapacitás mintegy 90 százalékát ellenőrzi, ami komoly stratégiai sebezhetőséget jelent Washington és szövetségesei számára. Peking ráadásul exportkorlátozásokkal és gazdasági nyomásgyakorlással már többször is bizonyította, hogy kész kihasználni ezt az erőfölényét.

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A jogszabály a belföldi bányászati, feldolgozási, finomítási és újrahasznosítási kapacitások bővítésének ösztönzése mellett kifejezetten a nemzetközi együttműködésre helyezi a hangsúlyt. A törvény megalkotói szerint az ellátási láncok biztonsága kizárólag a megbízható partnerekkel közösen garantálható, ehhez pedig összehangolt diplomáciai és gazdasági eszközök szükségesek.

A törvényjavaslatot a nemzetbiztonsági, a gyártóipari, a technológiai és az energiapolitikai szféra széles koalíciója támogatja, köztük a Third Way, a Gyártók Nemzeti Szövetsége (NAM), az Információtechnológiai Ipari Tanács (ITI), valamint az Amerikai–ASEAN Üzleti Tanács is.

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