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Elzárták a csapokat: nem kerül több kritikus nyersanyag a nagyhatalomhoz
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Elzárták a csapokat: nem kerül több kritikus nyersanyag a nagyhatalomhoz

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Kína továbbra is kitart a ritkaföldfém-termékek Japánba irányuló exportjának hónapok óta érvényben lévő korlátozása mellett, annak ellenére, hogy beszámolók szerint az Egyesült Államok arra kérte Pekinget, oldja fel az intézkedéseket - írja a Mining.

Januárban a kínai kereskedelmi minisztérium hivatalosan bejelentette a kettős felhasználású termékek – köztük a ritkaföldfémeket tartalmazó áruk – exporttilalmát, amennyiben azokat japán katonai célokra szánnák. A lépésre azt követően került sor, hogy Tajvan megítélése miatt kiéleződött a feszültség a két ázsiai nagyhatalom között.

Kedden a kínai kormány megerősítette, hogy az exporttilalom továbbra is érvényben van.

Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője ismét hangsúlyozta, hogy a ritkaföldfémek a kínai jog szerint továbbra is „kettős felhasználású anyagoknak” minősülnek, amelyek katonai célú felhasználás esetén nem exportálhatók a japán kormány számára.

Miközben Kína visszafogta a Japánba irányuló szállításokat, a kínai ritkaföldfém-export az elmúlt hónapokban összességében emelkedett: a legfrissebb vámadatok szerint májusban négyhavi csúcsra nőtt a kivitel. Az exportvolumen ugyanakkor továbbra is elmarad az egy évvel korábbi szinttől.

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Lin nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a Bloomberg egy korábbi Nikkei-jelentésről kérdezte, amely szerint az amerikai kormány arra kérte Kínát, engedélyezze újra a ritkaföldfémek Japánba irányuló értékesítését, miután Washingtonban aggodalmak merültek fel a japán technológiai szektorhoz kapcsolódó globális ellátási láncok miatt.

Lin szerint az intézkedés célja nemcsak Japán újrafegyverkezésének fékezése, hanem

annak megakadályozása is, hogy az ország nukleáris fegyverek birtoklására tegyen kísérletet.

A kínai exporttilalom hatásainak enyhítése érdekében Japán az utóbbi időben fokozta erőfeszítéseit, hogy ritkaföldfém-ellátási partnerségeket alakítson ki G7-es szövetségeseivel. Ezek közé tartozik egy Franciaországgal és Kanadával létrehozott „háromoldalú vásárlói klub”, valamint egy 1,6 milliárd ausztrál dollár értékű megállapodás Ausztráliával az ellátási lánc megerősítésére.

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