Félelmetes fegyvert tesztelt az amerikai hadsereg: ukrán csúcsdrón süllyesztett el egy hajót a feszült térségben

A tesztre kijelölt célpontot a Fülöp-szigetekhez tartozó Itbayat sziget nyugati partjainál érte a találat, amelynek következtében el is süllyedt. Az ukrán gyártmányú eszközt az Egyesült Államok különleges műveleti erőihez tartozó zöldsapkások indították el. A hadgyakorlat a Batanes-szigetcsoport térségében, a Luzon-szorosban, mintegy 160 kilométerre délre Tajvantól valósult meg.
A nyilvánosságra hozott felvételek tanúsága szerint a gyakorlat során a Magura V7-es modellt alkalmazták.
A gyártó UFORCE vállalat vezérigazgatója, Oleh Rohinszkij hangsúlyozta, hogy az eszköz indiai- és csendes-óceáni térségben történő alkalmazása kiváló példája annak, hogyan lehet az egyik hadszíntéren szerzett harci tapasztalatokat átültetni egy másikra. Kifejtette, hogy az ukrajnai háború tanulságait a nyugati elvárásokhoz, valamint a négy legfontosabb globális hadszíntér műveleti igényeihez igazítva fejlesztették tovább. A társaság jelenleg szerte a világon bővíti gyártókapacitásait, különösen az Egyesült Államokban és Ázsiában. A gyártósor bővítésének alapvető célja ugyanakkor továbbra is az ukrán igények kielégítése.
A Magura V7 méreteit tekintve az előző, V5-ös verzió duplája, teljes tömege 3400 kilogramm. A fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítottak az üzemidő növelésére. A platform önállóan legalább 48 órán keresztül képes feladatot végrehajtani, míg beépített generátor segítségével ez az időtartam akár 7 napra is kitolható. Az 1200 literes üzemanyagtartály és a 270 lóerős dízelmotor párosításának köszönhetően a drón hatótávolsága
450-ről 800 tengeri mérföldre, azaz mintegy 1500 kilométerre növekedett.
A Magura V7 hasznos teherbírása eléri a 650 kilogrammot, ami lehetővé teszi a különféle eszközök kombinált hordozását. Így a robbanószerkezet mellett kiegészítő védelmi és támadó rendszerek, például távirányítású géppuskatorony vagy ikersínes légvédelmi rakétaindító is helyet kaphat rajta. A tengeri jármű már a tavaly őszi, REPMUS/Dynamic Messenger 2025 elnevezésű NATO-gyakorlaton is sikeresen vizsgázott, ahol egy ukrán vezetésű, többnemzeti egység egy szövetséges fregatt fiktív "elsüllyesztését" hajtotta végre.
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