Foci-VB: eszméletlen pénztömeg mozdul meg

A csütörtökön Mexikóvárosban rajtoló és július 19-én, a New Jersey állambeli MetLife Stadionban záruló tornán 48 válogatott méri össze erejét összesen 104 mérkőzésen. A bővített formátum negyvennel több meccset jelent a 2022-es világbajnoksághoz képest, ráadásul az észak-amerikai időzónák is sokkal kedvezőbbek a fogadók számára. Chad Beynon, a Macquarie elemzője szerint

a globális fogadási forgalom meghaladhatja az 50 milliárd dollárt,

ami jelentős növekedés a 2022-es katari torna 35 milliárd dolláros volumenéhez képest.

A Deutsche Bank előrejelzése szerint az amerikai piacon mintegy 3,3 milliárd dolláros összfogadási forgalom várható. Becsléseik alapján a FanDuel körülbelül 1,3 milliárd, a DraftKings 1,1 milliárd, a BetMGM 250 millió, a Caesars 120 millió, míg a Penn theScore Bet nagyjából 83 millió dolláros forgalmat bonyolíthat le. A Macquarie elemzése szerint

a világbajnokság az érintett vállalatok 2027-es EBITDA-jában 2-5 százalékos növekedést hozhat.

A legnagyobb nyereséget azok a szereplők realizálhatják, amelyek kiterjedt nemzetközi futballközönséggel és erős keresztértékesítési csatornákkal rendelkeznek – közülük is kiemelkedik a FanDuel anyacége, a Flutter Entertainment.

Az amerikai sportfogadási piac a 2022-es katari világbajnokság óta jelentősen érettebbé vált. Az Amerikai Szerencsejáték Szövetség (AGA) adatai szerint az ország lakosságának mintegy 65 százaléka fér hozzá legális sportfogadási szolgáltatásokhoz, míg négy évvel ezelőtt ez az arány mindössze 40 százalék volt. A fogadóirodák kínálata is sokat fejlődött, így ma már az egyazon mérkőzésen belüli kombinált fogadások, az élő fogadások és a kifejezetten futballra szabott termékek köre is látványosan kibővült.

A fent felsorolt vállalatok közül a DraftKings részvényeivel lehet kereskedni a tőzsdéken: a vállalat a 2025-ös évben termelt először profitot, az idei üzleti évben pedig további markáns eredményjavulást várnak tőle az elemzők, az adózott eredmény 137 millió dollár lehet. A 2026-os várható profittal számolva 102-es P/E-ráta adódik, a 2027-essel viszont már csak 28x.

A vállalatot követő 39 szakértő közül 30-an javasolják vételre a papírt,

a felértékelődési potenciál 25 százalék.

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