Fordult a kocka: Moszkva leülne tárgyalni Európával, egyetlen dolgot kell elérni

Az orosz fődiplomata szerint Oroszországnak meg kell győződnie arról, hogy az európai javaslat komoly szándékú, nem pedig az ukrán vezetés megerősítését célozzák vele. Szerinte ameddig ez nem lesz egyértelmű a moszkvai döntéshozók számára, addig nem veszik komolyan a kontinens hatalmainak megkeresését.

Csak akkor fogjuk tudni, ha megkapjuk és meggyőződünk arról, hogy az [európai] javaslatok komolyak, és nem csupán egy újabb kísérlet a kijevi náci rezsim védelmére és megőrzésére, valamint megerősítésére. Akkor valószínűleg tudomásul fogjuk venni ezt, de a gyakorlati szempontok miatt egyszerűen figyelmen kívül hagynám az ilyen ötleteket

– emelte ki, az orosz propagandában jól megszokott terminussal „náci rezsimnek” nevezve az ukrán kormányt.

Az elmúlt időszakban visszatérően felmerült, hogy az Egyesült Államok szerepét átvéve az Európai Unió játszhat közvetítői szerepet Moszkva és Kijev között, de ezt eddig Vlagyimir Putyin orosz elnök és a stábja határozottan elutasítja. Indoklásuknak eltérő érveket hoznak fel, kezdve attól, hogy az országok Ukrajna pártját fogják, ezért nem alkalmasak a párbeszédre. A felmerülő személyekkel szemben is állandóan kifogást emeltek, a Kreml például a köztudottan szoros orosz kapcsolatokat ápoló Gerhard Schröder volt német kancellárt szeretnék látni, de az EU ezt határozottan elutasítja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images