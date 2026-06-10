Gyanús orosz vadászgépek bukkantak fel a NATO legsebezhetőbb pontjánál: világos, mi Moszkva célja

A Taszsz hírügynökség 2026. június 8-i jelentése szerint az orosz Balti Flotta tervezett légi hadgyakorlatot indított a Kalinyingrádi területen, amelyben több mint tíz Szu-24M frontbombázó és Szu-30SzM2 többfeladatú vadászgép vesz részt. A manőverekben egy vegyes haditengerészeti repülőezred mintegy százfős hajózó- és földi kiszolgáló állománya működik közre. A harci gépek egyetlen taktikai forgatókönyv keretében hajtanak végre éles rakétaindításokat és bombázásokat több mint ötven különálló célpont ellen.

A hadgyakorlat helyszíne önmagában is komoly stratégiai üzenetet hordoz.

Kalinyingrád, Oroszország erősen militarizált exklávéja Lengyelország és Litvánia között helyezkedik el, így a NATO északkeleti szárnyának védelmi tervezésében kulcsfontosságú területnek számít. Az exklávé nemcsak a Balti-tengerre biztosít kijáratot, hanem közvetlenül határolja azt a folyosót is, amely a balti államokat összeköti a szövetség többi tagjával. Kalinyingrádot a NATO elsősorban a légtérzárási és területmegtagadási képességek, az integrált lég- és rakétavédelmi kihívások, az elektronikai hadviselési tevékenység, a tengeri csapásmérő potenciál, valamint a balti országokat a szövetségesekkel összekötő szárazföldi útvonalak veszélyeztetettsége miatt tartja kiemelt kockázati tényezőnek.

A bevetett repülőgép-típusok összetétele szintén figyelemre méltó. A Szu-24M egy régebbi, kifejezetten földi célok támadására optimalizált frontbombázó, míg a Szu-30SzM2 egy modernebb, többfeladatú vadászgép, amely légiharcra, földi és tengeri célpontok elleni csapásmérésre egyaránt alkalmas. Ez a vegyes flotta jól mutatja az orosz haderő pragmatikus megközelítését, mivel a régebbi platformok továbbra is jelentős fegyverhordozó és csapásmérő kapacitást biztosítanak, miközben az újabb modellek a rugalmasságot, a kíséretet és a légifölény biztosítását garantálják. A kalinyingrádi hadszíntéren, ahol a távolságok rövidek, a reakcióidő rendkívül szűkös, a műveleti terület pedig korlátozott, ez a kombináció lehetővé teszi több különböző bevetési profil egyidejű begyakorlását.

A kijelölt célpontok jellege miatt a mostani gyakorlat messze túlmutat a rutinszerű kiképzésen. A NATO terminológiája szerint a szimulált célpontok, így a katonai konvojok, a harcálláspontok, a csapatösszevonások, a hadiipari létesítmények és a hadihajók, az utánpótlási vonalak elvágását, a vezetési és irányítási pontok semlegesítését, az ellenséges erők lefogását, a logisztikai infrastruktúra rombolását, valamint a tengeri csapásmérést modellezik. Ez olyan forgatókönyvre utal, amelyben

a légierőt a hadszíntér alakítására használják, azzal a céllal, hogy lassítsák a csapatmozgásokat, megbénítsák az irányítást, megzavarják a logisztikát, és bizonytalanná tegyék a balti-tengeri utánpótlási útvonalakat.

Az orosz hadvezetés azt is jelezte, hogy a gyakorlat során beépítik az ukrajnai háború tapasztalatait, ami azt mutatja, hogy a Balti Flotta kiképzését a modern, nagy intenzitású hadviselés valóságához igazítják.

A NATO szempontjából a legközvetlenebb aggodalom a Lengyelország és Litvánia közötti Suwałki-folyosó biztonságát érinti, amely a balti államok és a szövetség többi része közötti egyetlen szárazföldi összeköttetés. Egy Kalinyingrádból végrehajtott, konvojok, parancsnoki állások és csapatösszevonások elleni csapásokat szimuláló gyakorlat pontosan azokat a pontokat érinti, amelyek egy esetleges balti válsághelyzetben a szövetséges erősítés késleltetését vagy blokkolását céloznák. A balti-tengeri dimenzió szintén kulcsfontosságú, hiszen a hadihajók célpontként való szerepeltetése tengeri területmegtagadási műveletek begyakorlására utal. Ez Finnország és Svédország NATO-csatlakozása után, a Balti-tenger immár integrált szövetséges védelmi terében még nagyobb jelentőséget ad az utánpótlási vonalak biztosításának, a tengeralattjáró-ellenes hadviselésnek és a gyorsreagálású csapatok átcsoportosításának.

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