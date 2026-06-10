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Hírszerzési jelentés: Európa elleni háborúra készül Oroszország, több mint 100 ezer katonát vezényelnének a határra
Globál

Hírszerzési jelentés: Európa elleni háborúra készül Oroszország, több mint 100 ezer katonát vezényelnének a határra

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Oroszország bővíti katonai bázisait és növeli haderejét az észak-európai, valamint a balti államokkal közös határai mentén, ami dán hírszerzési források szerint egy esetleges nagyszabású európai konfliktus előkészületeire utalhat - írta meg a Militarnyi.

A dán DR közszolgálati médium beszámolója szerint Dánia, Svédország, Norvégia és Finnország hírszerzői úgy vélik, hogy a helyzet a NATO és Oroszország közötti veszélyes konfrontációhoz vezethet a Balti-tenger térségében. Magas rangú katonai tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges eszkaláció esetén a kezdeti hadműveletek

Dánia és a balti államok közvetlen közelében indulhatnak meg.

Bár a források szerint jelenleg nincs megerősített döntés az orosz támadásról, az előkészítő folyamatok már zajlanak. Oroszország folyamatosan bővíti katonai bázisait és korszerűsíti az infrastruktúrát az európai határai mentén, egyebek mellett újjáépíti a finn határ közelében fekvő petrozavodszki helyőrséget.

Marko Eklund egykori hírszerző tiszt szerint Oroszország az ukrajnai háború lezárása után mintegy 115 ezer, nagyrészt harctéri tapasztalattal rendelkező katona állomásoztatását tervezi a határai közelében. Az elemzés arra is figyelmeztet, hogy Moszkva szükség esetén heteken belül képes lenne

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több százezer tapasztalt katonát átcsoportosítani az ország más régióiból az észak-európai és a balti határszakaszokra.

A skandináv országok képviselői úgy látják, hogy a fenyegetettség szintje jelenleg magasabb, mint a hidegháború idején volt. Nyugati katonai tisztségviselők az elkövetkező egy-három évet tartják Európa számára a legveszélyesebb időszaknak, amit az orosz hadiipari termelés gyors növekedésével és az európai fegyveres erők hiányos felkészültségével indokolnak.

Egyes NATO-tisztviselők szerint Európa jelentős hiányosságokkal küzd a fegyverzet, a technológia és a katonai infrastruktúra terén, ami egy hirtelen eszkaláció esetén kritikussá válhat. Oroszország ugyanakkor tagadja, hogy NATO-tagállamok megtámadását tervezné, és alaptalannak nevezi az állításokat, azt hangoztatva, hogy a térségbeli feszültség fokozásáért a NATO és az európai államok a felelősek.

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