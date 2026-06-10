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Kétségbeesett lépésre szánta el magát Peking - Így érnék utol Amerikát
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Kétségbeesett lépésre szánta el magát Peking - Így érnék utol Amerikát

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A CrowdStrike kiberbiztonsági vállalat legfrissebb jelentése szerint a kínai állami háttérrel végrehajtott kibertámadások több mint 58 százaléka technológiai cégeket célzott meg, elsősorban azok mesterségesintelligencia-fejlesztéseit és szellemi tulajdonát keresve. A szervezet elemzése alapján Peking a kibertérben igyekszik behozni a lemaradását az Egyesült Államokkal szemben - írta a Cnbc.

A kiberbiztonsági cég kedden közzétett elemzése a 2026. március 31-ig tartó egyéves időszakot vizsgálta. A jelentés megállapítja, hogy

a kínai hackercsoportok azért fokozzák a kémtevékenységet, mert a mesterségesintelligencia-képességeket és a szellemi tulajdont nem képesek elég gyorsan saját erőből kifejleszteni.

Az Egyesült Államok exportkorlátozásai, amelyek a mesterséges intelligencia betanításához szükséges chipekre vonatkoznak, jelentősen lefékezték Kína technológiai fejlődését, jóllehet a hazai fejlesztésű kínai modellek igyekeznek jóval alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett a nyugati rendszerekhez hasonló teljesítményt nyújtani.

A vizsgálat szerint a kínai kötődésű támadók délkelet-ázsiai kormányzati kommunikációs rendszereket vettek célba, valamint szoftveres biztonsági réseket kihasználva tartós hozzáférést építettek ki észak-amerikai technológiai szervezetek hálózataihoz. A kínai Kiberbiztonsági Hivatal egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

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A CrowdStrike megállapításai illeszkednek a korábbi figyelmeztetésekhez, hiszen az év elején az Anthropic és az OpenAI is jelezte, hogy kínai vállalatok üzletileg érzékeny információkat próbáltak megszerezni az amerikai mesterségesintelligencia-fejlesztőktől. Elemzők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a jogellenes magatartás határai ezen a területen gyakran elmosódnak.

A jelentés Észak-Koreával kapcsolatban is aggasztó folyamatokat vetít előre, mivel a rezsimhez köthető szereplők informatikai szakemberként próbáltak beépülni észak-amerikai, európai és ázsiai vállalatokhoz, elsősorban azzal a céllal, hogy devizabevételt termeljenek a phenjani vezetés számára.

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