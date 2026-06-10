Kifogynak az amerikai csúcsfegyverből, de megtalálhatta a megoldást az ukrán légvédelem

A Fire Point ukrán fegyvergyártó vállalat a múlt héten hajtotta végre az FP-7.x jelzésű elfogórakéta első tesztrepülését, amelyet a cég társalapítója, Denisz Sztyilerman "meglehetősen sikeresnek" értékelt. A vállalat közlése szerint a rakéta a meglévő nyugati technológiák, például a Patriot és a francia–olasz SAMP/T költségeinek töredékéért képes felvenni a harcot az orosz ballisztikus rakétákkal és drónokkal. Sztyilerman kiemelte, hogy egyetlen FP-7.x előállítási költsége nagyjából 700 ezer dollár, miközben a Patriot PAC-3-as rakétájának darabára az amerikai haderő 2026-os költségvetési tervei szerint eléri a 3,8 millió dollárt.

A rakéta sorozatgyártása akár már augusztusban megkezdődhet napi három darabos ütemben, ehhez azonban szükség van egy infravörös önirányító fejre, amelyet a Fire Point a német Diehl Defence vállalattól szeretne beszerezni. A kész fegyverek várhatóan 2027-re állhatnak hadrendbe. A teljes légvédelmi rendszer, amely a Freyja nevet kapta, radarjait és vezetési-irányítási elemeit európai partnerek biztosítanák. Európai és ukrán tisztségviselők szerint a fegyvergyártó már tárgyalásokat folytat a német Hensoldttal, a francia Thales-szel, az olasz Leonardóval, valamint a norvég Kongsberggel.

Az új légvédelmi rendszer fejlesztését a nyugati fegyverbeszerzések egyre súlyosabb nehézségei indokolják. Bár a Lockheed Martin évente több száz Patriot-elfogórakétát állít elő, a készletek jelentős részét a közel-keleti konfliktusokban elhasznált rakéták pótlására kell fordítani.

Számíthatunk a Patriotokra? Szerintem már nem

– fogalmazott Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén a szállítások visszaeséséről számolt be, hozzátéve, hogy amit csak lehetett, hazai gyártással próbáltak helyettesíteni, de a PAC-3-as kategóriát egyelőre nem tudják saját erőből kiváltani.

Az FP-7.x hatótávolsága 25 kilométeres magasságig terjed ki, ami eléri a Patriot képességeit, és a PAC-3-hoz hasonlóan a ballisztikus rakéták elfogásához szükséges sebességre tervezték. A Patriot rakétákkal ellentétben azonban a röppálya utolsó szakaszában nem radarirányítással, hanem infravörös önirányítással működik. Szakértők szerint

ez a megoldás sérülékenyebb az elektronikai zavarással és a megtévesztő fegyverekkel szemben.

Tom Karako, a washingtoni CSIS védelmi kutatóintézet rakétavédelmi szakértője úgy véli, az FP-7.x hasznos kiegészítője lehet Ukrajna vegyes légvédelmi arzenáljának, amelyben szovjet rendszerek, amerikai Hawk rakéták és német IRIS-T elfogók is megtalálhatók, de a Patriotot teljesen nem tudja helyettesíteni. A szakember hangsúlyozta, hogy a Patriot rendkívül összetett technológia, ezért a "helyettesítés" helyett szerencsésebb "kiegészítésről" beszélni. A Fire Point terveit tavaly még kétkedve fogadták, amikor bejelentették egy olcsó robotrepülőgép fejlesztését, azóta azonban a cég FP-1-es nagy hatótávolságú drónja sikeresen csapott le orosz olajfinomítókra és egy hadihajóra Szentpétervár közelében, az FP-2-es változatot pedig az ukrán hadsereg már széles körben alkalmazza az orosz utánpótlási vonalak ellen.

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