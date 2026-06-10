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Kijev újabb területen forradalmasítja a hadviselést: szinten mindenütt a robotok veszik át az irányítást
Globál

Kijev újabb területen forradalmasítja a hadviselést: szinten mindenütt a robotok veszik át az irányítást

Portfolio
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A Defense Express jelentése szerint az ukrán haderő újabb területen forradalmasítani a háborút, ezekkel a frontvonalon harcoló katonák helyzetét tennék könnyebbé.

Az ukrán alakulatok távirányítású BRDM-2M páncélozott járműveket, és Nissan Navara pickupokat tesztel, hogy azokat a frontvonalbeli harcoknál alkalmazza. Az innováció elsődleges célja, hogy ezzel is fenntartsák a kezdeményezést a frontvonalon és hatékonyan legyenek képesek fellépni a katonák védelme érdekében. Mind az oroszok, mind

az ukránok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy csökkentsék a kitettségüket az ellenséges tűznek és a megfigyelésnek, ez is ennek az elképzelésnek a része.

Az ukrán légi rohamerők 7. hadteste olyan megoldásokat igyekszik elérni a távirányítású eszközök fejlesztésével, amelyek hozzájárulnak a sebesültek gyors evakuálásához. A fejlesztés tükrözi a szándékot, hogy Kijev a lehető legtöbb területen igyekszik robotizálni a képességeit, hogy ezzel csökkentse az emberveszteséget. Korábban hasonló logikára épülő rendszereket alkalmaztak az utánpótlás megkönnyítése érdekében. A korábban említett járműveket úgy alakították át, hogy azok sofőr nélkül is működni tudjanak. Arra is gondoltak, hogy az orosz elektronikus hadviseléssel szemben ellenállóak legyenek, ezért párhuzamos kommunikációs csatornákat telepítettek.

Kijev szerint ezek az eszközök megfelelnek a NATO szabványainak, és az első tapasztalatok szerint jelentősen csökkenti az egészségügyi személyzetet érintő biztonsági kockázatokat is.

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