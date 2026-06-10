Kijev újabb területen forradalmasítja a hadviselést: szinten mindenütt a robotok veszik át az irányítást

Az ukrán alakulatok távirányítású BRDM-2M páncélozott járműveket, és Nissan Navara pickupokat tesztel, hogy azokat a frontvonalbeli harcoknál alkalmazza. Az innováció elsődleges célja, hogy ezzel is fenntartsák a kezdeményezést a frontvonalon és hatékonyan legyenek képesek fellépni a katonák védelme érdekében. Mind az oroszok, mind
az ukránok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy csökkentsék a kitettségüket az ellenséges tűznek és a megfigyelésnek, ez is ennek az elképzelésnek a része.
Az ukrán légi rohamerők 7. hadteste olyan megoldásokat igyekszik elérni a távirányítású eszközök fejlesztésével, amelyek hozzájárulnak a sebesültek gyors evakuálásához. A fejlesztés tükrözi a szándékot, hogy Kijev a lehető legtöbb területen igyekszik robotizálni a képességeit, hogy ezzel csökkentse az emberveszteséget. Korábban hasonló logikára épülő rendszereket alkalmaztak az utánpótlás megkönnyítése érdekében. A korábban említett járműveket úgy alakították át, hogy azok sofőr nélkül is működni tudjanak. Arra is gondoltak, hogy az orosz elektronikus hadviseléssel szemben ellenállóak legyenek, ezért párhuzamos kommunikációs csatornákat telepítettek.
Kijev szerint ezek az eszközök megfelelnek a NATO szabványainak, és az első tapasztalatok szerint jelentősen csökkenti az egészségügyi személyzetet érintő biztonsági kockázatokat is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Megvan a NASA következő Hold-küldetésének legénysége: európai űrhajós is lesz a fedélzeten
Kulcsfontosságú misszió előtt állnak.
Mire készül az MBH Bank? - A kormányváltás után jöhet a beruházási fordulat
A 355–360 forintos euróárfolyam teljesen egészséges szint a cégeknek Szabó Levente szerint.
Komoly megtorpanás a technológiai piacon
Estek az ázsiai sztárpapírok.
Meglepő fordulat: hallani sem akarnak az euróról a helyiek
Egyre nagyobb az ellenállás.
Végveszélybe került az özvegyi nyugdíj: drasztikus reformra készül az EU motorja
Helyette egy teljesen másik rendszert kezdtek el pedzegetni.
Autósok, figyelem: hamarosan lejár a fontos határidő!
Megszólalt a NAV.
Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak
Véget érhet a bikapiac.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megnyitott egy banki e-mailt, és kiderült: évente 47 000 forintot fizet feleslegesen
Évente tízezrek mehetnek el egy bankszámlára úgy, hogy észre sem veszed. Anna 47 000 forintot fizetett ki egy év alatt, majd megnézte, van-e olcsóbb megoldás. A cikkből kiderül, hol keresd a re
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?
A keddi Checklistben a friss inflációs adatról beszélgettünk.
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.