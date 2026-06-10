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Különleges éjszakai akciót leplezett le Trump: emiatt nem ugrottak meg az egekbe az olajárak
Globál

Különleges éjszakai akciót leplezett le Trump: emiatt nem ugrottak meg az egekbe az olajárak

MTI
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Az Egyesült Államok csaknem kéttucatnyi olajszállító tankhajót juttatott ki a Hormuzi-szoroson keresztül Irán tudta nélkül - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán.

Az elnök egy - a fehér házi dolgozószobájában tartott - eseményen az iráni helyzetről szólva elmondta, hogy

az elmúlt napokban amerikai segítséggel, az éjszakai sötétséget kihasználva 22 tanker jutott át a Hormuzi-szoroson több millió hordó kőolajat szállítva.

Hozzátette, hogy azért közli, mert a művelet Irán tudomására jutott. "Több millió dollár értékű kőolaj jutott ki, ezért áll 85-90 dolláron a hordónkénti ára, és nem 250-en" - hangoztatta.

Donald Trump azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok szerdán is folytathatja az Irán ellen kedden indított támadásokat, valamint közölte, hogy kizárólag egy "érdemi", tartalommal bíró megállapodást hajlandó elfogadni Iránnal.

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