Különleges fejlesztést kapott az orosz légierő éke, ezzel még veszélyesebbé válnak az Szu-34-esek

Az új burkolat elhelyezkedése a törzs felső gerincvonalán, a szabad égbolt felé néző pozícióban jellemzően műholdas kommunikációs antennák, adatkapcsolati berendezések vagy elektronikai harcrendszerek beépítésére utal. A fejlettebb műholdas összeköttetés különösen hasznos lehet, mivel a Szu–34-es által hordozott számos precíziós fegyver, köztük az irányított siklóbombák megbízható adatkapcsolatot igényelnek a céladatok frissítéséhez, az indítási számításokhoz, valamint a pályakorrekcióhoz. A műholdas adatkapcsolat javítása így közvetlenül növelheti a precíziós csapásmérések hatékonyságát.

Nem zárható ki ugyanakkor az sem, hogy a burkolat elektronikai harceszközt, továbbfejlesztett radarbesugárzás-jelző rendszert vagy köteléken belüli kommunikációs relét rejt. Az orosz védelmi minisztérium 2020-ban rendelte meg a modernizált Szu–34M változatot, amely az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat vezérigazgatója, Jurij Szljuszar szerint az alaptípushoz képest kétszeres harci potenciállal rendelkezik. Azóta megerősítették, hogy

a repülőgép specializált felderítő és elektronikai harcra optimalizált változatai is fejlesztés alatt állnak, így az új burkolat akár ez utóbbi programhoz is kapcsolódhat.

A típus folyamatos modernizáción megy keresztül. 2025 júliusában derült ki, hogy a Szics univerzális felderítőkonténer-rendszer három különböző változata lényegesen szélesebb feladatkörben teszi alkalmazhatóvá a gépet, amely így a fegyverzet hordozása mellett valós idejű harctéri felderítésre is képessé válik.

A Szu–34-es a szovjet Szu–27-es vadászgépből kifejlesztett, ám annál mintegy ötven százalékkal nehezebb típus. Az üzemanyag-takarékosabb AL–31FM2 hajtóműveknek és a kompozit szerkezeti anyagok széles körű alkalmazásának köszönhetően a gép rendkívül nagy hatótávolsággal rendelkezik. Három darab 3000 literes külső póttartállyal a maximális átrepülési távolsága elérheti a 8000 kilométert, ami már a stratégiai bombázók hatósugarával vetekszik. Jelenleg a világ legnagyobb hatótávolságú vadászbombázójaként tartják számon, és szakértők szerint az AL–51F hajtóművek jövőbeli integrálásával ez a képessége még tovább javulhat.

Az orosz fegyveres erők a Szovjetunió felbomlása óta a Szu–34-es típusból állították hadrendbe a legtöbb példányt a harcászati repülőgépek közül, és a gyártási ütemet a háborús veszteségek pótlása, valamint a flotta bővítése érdekében jelentősen felpörgették. Az orosz hadiipar 2025 májusában közzétett adatai szerint a katonai repülőgépek gyártása 2022 óta megduplázódott.

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