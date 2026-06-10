Maximumra pörgeti Moszkva egy fegyver bevetését a fronton: Ukrajna tehetetlen

Clément Molin francia konfliktuskutató a közösségi médiában közzétett elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy
az ukrán elektronikai hadviselési képesség ezen a frontszakaszon nyilvánvalóan elégtelen.
A megfelelő eszközök hiánya miatt az ukrán erők képtelenek hatékonyan zavarni az orosz siklóbombákra szerelt, egységesített sikló- és pályakorrekciós modulok (UMPK) navigációs rendszereit.
Today satellite images are showing how massive and precise russian airstrikes are in the Hulialpole area, hitting every treelines before the main ukrainian defensive line.Ukrainian electronic warfare is clearly lacking in this particular area of the frontline. https://t.co/CqfxAcTYGo pic.twitter.com/eoeMSlvFjM https://t.co/CqfxAcTYGo— Clément Molin (@clement_molin) June 8, 2026
A Militarnyi hírportál által bemutatott műholdfelvételek is megerősítik, hogy az orosz siklóbombák hajszálpontosan csapnak le az ukrán védelmi vonalak előtt húzódó erdősávokra. Az UMPK-modulok használatával az orosz repülőgépek akár több tíz kilométeres távolságból, a frontvonal mögül is képesek indítani a fegyvereket, így kívül esnek a legtöbb ukrán légvédelmi rendszer hatókörén.
A siklóbombák elsődleges hordozói a frontvonalban továbbra is a Szu–34-es vadászbombázók, amelyeket Szu–35-ös vadászgépek kísérnek. Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint az orosz megszálló csapatok szisztematikusan növelik az ilyen típusú eszközök bevetésének intenzitását a teljes frontvonal mentén.
Az "Oko Gora" Telegram-csatorna infografikája szerint májusban új rekord született az UMPK-modullal felszerelt FAB légibombák alkalmazásában, ugyanis összesen 7496 ilyen fegyvert vetettek be, ami nyolcszázalékos növekedést jelent az előző időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy
az orosz légierő napi átlagban 241 irányított bombát használt fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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