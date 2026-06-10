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Maximumra pörgeti Moszkva egy fegyver bevetését a fronton: Ukrajna tehetetlen
Globál

Maximumra pörgeti Moszkva egy fegyver bevetését a fronton: Ukrajna tehetetlen

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Műholdfelvételek tanúsága szerint az orosz irányított légibombák (KAB-ok) az ukrán elektronikai hadviselés zavarási kísérletei ellenére is pontosan találják el a célpontjaikat a zaporizzsjai Hulajpole környékén - közölte a Militarnyi.

Clément Molin francia konfliktuskutató a közösségi médiában közzétett elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy

az ukrán elektronikai hadviselési képesség ezen a frontszakaszon nyilvánvalóan elégtelen.

A megfelelő eszközök hiánya miatt az ukrán erők képtelenek hatékonyan zavarni az orosz siklóbombákra szerelt, egységesített sikló- és pályakorrekciós modulok (UMPK) navigációs rendszereit.

A Militarnyi hírportál által bemutatott műholdfelvételek is megerősítik, hogy az orosz siklóbombák hajszálpontosan csapnak le az ukrán védelmi vonalak előtt húzódó erdősávokra. Az UMPK-modulok használatával az orosz repülőgépek akár több tíz kilométeres távolságból, a frontvonal mögül is képesek indítani a fegyvereket, így kívül esnek a legtöbb ukrán légvédelmi rendszer hatókörén.

A siklóbombák elsődleges hordozói a frontvonalban továbbra is a Szu–34-es vadászbombázók, amelyeket Szu–35-ös vadászgépek kísérnek. Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint az orosz megszálló csapatok szisztematikusan növelik az ilyen típusú eszközök bevetésének intenzitását a teljes frontvonal mentén.

Az "Oko Gora" Telegram-csatorna infografikája szerint májusban új rekord született az UMPK-modullal felszerelt FAB légibombák alkalmazásában, ugyanis összesen 7496 ilyen fegyvert vetettek be, ami nyolcszázalékos növekedést jelent az előző időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy

az orosz légierő napi átlagban 241 irányított bombát használt fel.

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