Megérkezett az amerikai csúcsfegyver európai riválisa: ez már igazán a jövő háborúira készül

A vállalat közlése szerint az U145 életnagyságú makettjét a 2026-os berlini ILA repülési kiállításon mutatják be. Az első, biztonsági pilótával végrehajtott repülést 2026 végére tervezik, míg a hadrendbe állítás csak a 2030-as évek elejére várható.

A közzétett képek alapján az U145 egyértelműen a már sorozatgyártásban lévő H145-ös típuson alapul. Bár az eredeti oldalsó ajtókat megtartották, a pilótafülkét teljesen áttervezték. Az ülések helyére egy lehajtható rámpával felszerelt ajtó került, a

belső teret pedig úgy alakították ki, hogy akár 1200 kilogramm hasznos teher szállítására is alkalmas legyen.

Különösen figyelemre méltó a drónhordozó koncepció, hiszen az Airbus az A400M szállítógép esetében is fejleszt hasonló képességet. Ez arra utal, hogy a vállalat stratégiai irányként tekint a nagyobb repülő platformokról történő drónindításra. A tervek szerint U145 mesterséges intelligenciával támogatott, teljesen autonóm működésre lesz képes. A bemutató videóban például egy kezelő egy külső oldalpanelről indítja be a hajtóműveket, majd egy érintőképernyőn hagyja jóvá a repülési készültséget.

At @ILA_Berlin, we introduce the Airbus U145: an uncrewed, fully autonomous variant of the H145. Optimised for cargo with no cockpit, an integrated nose door, and full autonomy, its first flight is set for late 2026. https://t.co/MbodUxYxyI pic.twitter.com/2EnMXzog6c https://x.com/ILA_Berlin?ref_src=twsrc%5Etfw — Airbus Helicopters (@AirbusHeli) June 8, 2026

Az elképzelés szembetűnően hasonlít a Sikorsky által 2025 végén bemutatott U-Hawk (S-70 UAS) rendszerre, amely az UH-60 Black Hawk pilóta nélküli változata. Az amerikai konstrukciónál szintén rámpás hozzáféréssel váltották ki a hagyományos pilótafülkét, és az egyik fő előnyként a már szolgálatban álló helikopterek átalakíthatóságát emelik ki. Bár az Airbus ezt nem említi kifejezetten az U145 kapcsán, a módszer náluk is hasonlóan alkalmazható lehet.

A H145-öst jelenleg többek között Ukrajna is üzemelteti.

Címlapkép forrása: Forrás: Airbus Helicopters