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Megérkezett az amerikai csúcsfegyver európai riválisa: ez már igazán a jövő háborúira készül
Globál

Megérkezett az amerikai csúcsfegyver európai riválisa: ez már igazán a jövő háborúira készül

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Az Airbus bemutatta a széles körben használt H145-ös helikopter U145 jelölésű, pilóta nélküli változatát. Az új platform logisztikai, felderítési és katasztrófavédelmi feladatok ellátására készül, sőt drónok hordozóeszközeként is szolgálhat. Ez a megoldás sok tekintetben a Sikorsky által tavaly bemutatott pilóta nélküli Black Hawk koncepciójára emlékeztet - írta a Defence Express.

A vállalat közlése szerint az U145 életnagyságú makettjét a 2026-os berlini ILA repülési kiállításon mutatják be. Az első, biztonsági pilótával végrehajtott repülést 2026 végére tervezik, míg a hadrendbe állítás csak a 2030-as évek elejére várható.

A közzétett képek alapján az U145 egyértelműen a már sorozatgyártásban lévő H145-ös típuson alapul. Bár az eredeti oldalsó ajtókat megtartották, a pilótafülkét teljesen áttervezték. Az ülések helyére egy lehajtható rámpával felszerelt ajtó került, a

belső teret pedig úgy alakították ki, hogy akár 1200 kilogramm hasznos teher szállítására is alkalmas legyen.

Különösen figyelemre méltó a drónhordozó koncepció, hiszen az Airbus az A400M szállítógép esetében is fejleszt hasonló képességet. Ez arra utal, hogy a vállalat stratégiai irányként tekint a nagyobb repülő platformokról történő drónindításra. A tervek szerint U145 mesterséges intelligenciával támogatott, teljesen autonóm működésre lesz képes. A bemutató videóban például egy kezelő egy külső oldalpanelről indítja be a hajtóműveket, majd egy érintőképernyőn hagyja jóvá a repülési készültséget.

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Az elképzelés szembetűnően hasonlít a Sikorsky által 2025 végén bemutatott U-Hawk (S-70 UAS) rendszerre, amely az UH-60 Black Hawk pilóta nélküli változata. Az amerikai konstrukciónál szintén rámpás hozzáféréssel váltották ki a hagyományos pilótafülkét, és az egyik fő előnyként a már szolgálatban álló helikopterek átalakíthatóságát emelik ki. Bár az Airbus ezt nem említi kifejezetten az U145 kapcsán, a módszer náluk is hasonlóan alkalmazható lehet.

A H145-öst jelenleg többek között Ukrajna is üzemelteti.

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Címlapkép forrása: Forrás: Airbus Helicopters

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