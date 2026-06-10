Megindult a folyamat, amitől a tudósok tartottak: Európát extrém időjárás sújtja, az első jelek már látszanak

Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A rekordot továbbra is a 2024-es május tartja az 1940-ig visszanyúló mérések történetében.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A globális átlaghőmérséklet májusban

1,42 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti, 19. századi átlagot.

Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg.

Nyugat-Európát az évnek ebben a korai szakaszában szinte példátlan hőhullám sújtotta.

A C3S szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább.

A Csendes-óceán egyes részein rendkívül magas vízhőmérsékletet regisztráltak, mivel a térségben már kialakulóban vannak az El Niño feltételei. Az El Niño egy két-hét évente ismétlődő természetes jelenség, amely során a passzátszelek gyengülésével a Csendes-óceán keleti medencéjének vizei felmelegednek. Ez globálisan magasabb hőmérsékletet eredményez, így egyes régiókban súlyos aszályt, máshol pedig heves esőzéseket okoz.

A szélsőséges időjárás májusban is halálos áldozatokat követelt, miután Kínában és Törökországban egyaránt pusztító árvizek vonultak le.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images