Megindult a hajsza a tettesek ellen: terrortámadás érhette a létfontosságú energetikai hálózatot

Hivatalos nyomozást indított a németországi Baden-Württemberg tartomány belügyminisztériuma, miután vasárnap éjszaka szándékos gyújtogatás és szabotázs gyanúja miatt kigyulladt és teljesen megsemmisült egy kulcsfontosságú transzformátorállomás Reutlingen városában.

A hajnali 5 órára eloltott tűz miatt hatalmas területen szakadt meg a villamosenergia-ellátás, a tömeges áramkimaradás ráadásul a helyi kórház működését is közvetlenül érintette. Manuel Hagel tartományi belügyminiszter bejelentette: a

hatóságok a lehető legnagyobb szigorral fognak eljárni, és kiemelten vizsgálják, hogy köztörvényes bűncselekményről vagy politikai indíttatású terrortámadásról van-e szó.

A reutlingeni eset nem egyedi, az utóbbi időszakban ugyanis látványosan megszaporodtak a kritikus infrastrukturális hálózatok elleni támadások Németországban. A hatóságok a külföldi (elsősorban orosz hátterű) hibrid szabotázsakciók és kémtevékenységek mellett egyre gyakrabban kénytelenek szembenézni a hazai szélsőbaloldali, antikapitalista és radikális klímavédelmi csoportok akcióival is. Idén január 3-án például a „Vulkangruppe” nevű szervezet vállalt magára egy olyan berlini gyújtogatást, amely több mint 100 ezer embernél kapcsolta le az áramot. ugyanez a csoport bénította meg 2024 márciusában a Tesla Berlin melletti gyárának áramellátását is.

Bár a kormány korábban egymillió eurós nyomravezetői díjat tűzött ki a hálózatokat támadó radikálisok kézre kerítésére, az elkövetők azonosítása rendkívül nehéz feladat elé állítja a terrorelhárítást.

A kritikus infrastruktúra védelme a globális energiapiacon is egyre égetőbb kérdéssé válik, amit jól mutat, hogy az európai energetikai óriások – mint például az Iberdrola, amely nemrég közel 4,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési csomagot jelentett be Brazíliában – világszerte hatalmas összegeket kénytelenek a fizikai és kiberbiztonsági védelem megerősítésére fordítani.

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