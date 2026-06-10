Megvan a NASA következő Hold-küldetésének legénysége: európai űrhajós is lesz a fedélzeten

Az Artemis-3 küldetés parancsnoki posztját az 58 éves Randy Bresnik nyugalmazott tengerészgyalogos ezredes és berepülőpilóta tölti be, aki 2004 óta tagja a NASA űrhajóscsapatának. Az Bresnik már három űrrepülésen van túl, és összesen mintegy 150 napot töltött a világűrben, ebből 32 órát űrsétával.

Introducing Artemis III.Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX https://t.co/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

A pilóta az olasz Luca Parmitano lesz, aki az Európai Űrügynökség (ESA) képviseletében vehet részt az Artemis-programban. A 49 éves űrhajós 2009 óta tagja az ESA kötelékének, és korábban már két alkalommal járt a világűrben.

Kiválasztása Olaszország növekvő szerepét jelzi a programban, hiszen rajta kívül eddig mindössze egyetlen nem amerikai állampolgár kapott helyet Artemis-misszión,

mégpedig a kanadai Jeremy Hansen az Artemis-2 fedélzetén.

A két küldetésspecialista egyike Frank Rubio, aki 2023-ban 371 napot töltött folyamatosan a világűrben, megdöntve ezzel a leghosszabb megszakítás nélküli amerikai űrrepülés rekordját. Rubio eredetileg félévesre tervezett küldetése a Nemzetközi Űrállomáson azért duplázódott meg, mert az őt szállító orosz Szojuz űrhajó meghibásodott és szivárogni kezdett, így hónapokig kellett várnia a csereűrhajó érkezésére. Az 50 éves szakember emellett családorvosi és repülőorvosi képesítéssel is rendelkezik.

A legénység negyedik tagja a 40 éves Andre Douglas, aki újoncként vág neki az útnak, így

az Artemis-3 lesz az első űrrepülése.

A miami születésű mérnök 2021-ben csatlakozott a NASA űrhajóscsapatához. Douglas rendkívül magas képzettségű, három mesterdiplomája mellett a George Washington Egyetemen szerzett rendszermérnöki doktori címet. Korábban a partőrségnél szolgált hajómérnökként, később pedig a Johns Hopkins Egyetem Alkalmazott Fizikai Laboratóriumában dolgozott különböző NASA-projekteken.

A négytagú legénység elsődleges feladata egy Föld körüli pályán végrehajtandó dokkolási teszt lesz. Ennek során az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX és a Jeff Bezos által alapított Blue Origin holdkompjait próbálják ki élesben, a világűrben.

A küldetés pontos indítási dátumát a NASA egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Az Artemis-2 során idén áprilisban a NASA már sikeresen tesztelte élesben az SLS-rakétarendszert és az Orion űrkapszulát, mikor a két hetes küldetés keretében a négyfős legénység megkerülte a Holdat, ezzel pedig messzebbre távolodtak el a Földtől, mint előttük bárki a történelemben.

A Hold-programot övező optimizmus azonban nem tartott sokáig, ugyanis a NASA egyik kulcspartnerének számító, az egyik holdi leszállóegységet készítő Blue Origin-t súlyos baleset érte május végén. Az általuk fejlesztett New Glenn hordozórakéta, amely többek között a holdkompot is hivatott szállítani, hatalmas robbanással semisült meg egy földi teszt keretében, ezzel pedig erősen kérdésessé vált, hogy képesek lesznek-e részt venni az Artemis-3 küldetésben.

A Jeff Bezos által vezetett űrvállalat kiesésével a NASA

egyetlen alternatívája a SpaceX maradt, azonban az ő rakétájuk és leszállóegységük is fejlesztés alatt van jelenleg,

így sokan kérdésesnek tartják, hogy a misszióban sikerül tartani az előre meghatározott célokat.

Forrás: Reuters

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