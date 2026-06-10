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Megvan a NASA következő Hold-küldetésének legénysége: európai űrhajós is lesz a fedélzeten
Globál

Megvan a NASA következő Hold-küldetésének legénysége: európai űrhajós is lesz a fedélzeten

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A NASA kedden bemutatta a négyfős legénység tagjait, akik az Artemis-3 küldetés fedélzetén részt vehetnek az űrügynökség Hold-programjának következő repülésén. A legkorábban 2027-re tervezett misszióban három amerikai és egy olasz űrhajós vesz majd részt, akik egy összetett dokkolási manőver keretében először tesztelik majd a világűrben a SpaceX és a Blue Origin holdkompjait. Az Artemis-program harmadik küldetése az eredeti tervek szerint már emberes holdraszállás lett volna, azonban a NASA az év elején úgy döntött, először tesztelnék a magánűrvállalatok által készített holdi leszállóegységeket.

Az Artemis-3 küldetés parancsnoki posztját az 58 éves Randy Bresnik nyugalmazott tengerészgyalogos ezredes és berepülőpilóta tölti be, aki 2004 óta tagja a NASA űrhajóscsapatának. Az Bresnik már három űrrepülésen van túl, és összesen mintegy 150 napot töltött a világűrben, ebből 32 órát űrsétával.

A pilóta az olasz Luca Parmitano lesz, aki az Európai Űrügynökség (ESA) képviseletében vehet részt az Artemis-programban. A 49 éves űrhajós 2009 óta tagja az ESA kötelékének, és korábban már két alkalommal járt a világűrben.

Kiválasztása Olaszország növekvő szerepét jelzi a programban, hiszen rajta kívül eddig mindössze egyetlen nem amerikai állampolgár kapott helyet Artemis-misszión,

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mégpedig a kanadai Jeremy Hansen az Artemis-2 fedélzetén.

A két küldetésspecialista egyike Frank Rubio, aki 2023-ban 371 napot töltött folyamatosan a világűrben, megdöntve ezzel a leghosszabb megszakítás nélküli amerikai űrrepülés rekordját. Rubio eredetileg félévesre tervezett küldetése a Nemzetközi Űrállomáson azért duplázódott meg, mert az őt szállító orosz Szojuz űrhajó meghibásodott és szivárogni kezdett, így hónapokig kellett várnia a csereűrhajó érkezésére. Az 50 éves szakember emellett családorvosi és repülőorvosi képesítéssel is rendelkezik.

A legénység negyedik tagja a 40 éves Andre Douglas, aki újoncként vág neki az útnak, így

az Artemis-3 lesz az első űrrepülése.

A miami születésű mérnök 2021-ben csatlakozott a NASA űrhajóscsapatához. Douglas rendkívül magas képzettségű, három mesterdiplomája mellett a George Washington Egyetemen szerzett rendszermérnöki doktori címet. Korábban a partőrségnél szolgált hajómérnökként, később pedig a Johns Hopkins Egyetem Alkalmazott Fizikai Laboratóriumában dolgozott különböző NASA-projekteken.

A négytagú legénység elsődleges feladata egy Föld körüli pályán végrehajtandó dokkolási teszt lesz. Ennek során az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX és a Jeff Bezos által alapított Blue Origin holdkompjait próbálják ki élesben, a világűrben.

A küldetés pontos indítási dátumát a NASA egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Az Artemis-2 során idén áprilisban a NASA már sikeresen tesztelte élesben az SLS-rakétarendszert és az Orion űrkapszulát, mikor a két hetes küldetés keretében a négyfős legénység megkerülte a Holdat, ezzel pedig messzebbre távolodtak el a Földtől, mint előttük bárki a történelemben.

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A Hold-programot övező optimizmus azonban nem tartott sokáig, ugyanis a NASA egyik kulcspartnerének számító, az egyik holdi leszállóegységet készítő Blue Origin-t súlyos baleset érte május végén. Az általuk fejlesztett New Glenn hordozórakéta, amely többek között a holdkompot is hivatott szállítani, hatalmas robbanással semisült meg egy földi teszt keretében, ezzel pedig erősen kérdésessé vált, hogy képesek lesznek-e részt venni az Artemis-3 küldetésben.

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egyetlen alternatívája a SpaceX maradt, azonban az ő rakétájuk és leszállóegységük is fejlesztés alatt van jelenleg,

így sokan kérdésesnek tartják, hogy a misszióban sikerül tartani az előre meghatározott célokat.

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Hamarosan belép a légkörbe az Artemis-2 küldetés űrkapszulája

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

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