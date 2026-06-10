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Moszkva nem találja a megoldást: valósággal szétlövik az ukránok az orosz hadsereg legfontosabb útvonalait
Globál

Moszkva nem találja a megoldást: valósággal szétlövik az ukránok az orosz hadsereg legfontosabb útvonalait

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Ukrajna tovább folytatja a Krím utánpótlását biztosító útvonalak szisztematikus támadását, emiatt az oroszok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek – közölte az EuroMaidan Press.

Egy nappal azt követően, hogy az ukránok a félsziget ellátásában kulcsfontosságú csongari hidat támadták, ezúttal Henicseszknél csaptak le. Vlagyimir Saldo, a megszállt herszoni területek orosz vezetője arról beszél, hogy Kijev csak „kísérletig” jutott, ugyanakkor hozzátette, hogy ideiglenesen lezárták ezen az útvonalon a forgalmat. A támadások azért lehetnek aggasztóak Oroszország számára, mivel az Azovi-tenger északi partvidékén futó autópálya jelentette a Krím legfontosabb ellátási útvonalát, ám

ezt az ukránok szisztematikusan támadják, ezzel az ellátást nehezítve.

A hatóságok arra kérték a sofőröket, hogy használjanak alternatív megoldásokat.

A félszigeten egyre több beszámoló – köztük már az orosz lapoknál is – arról tájékoztatja az olvasókat, hogy bizonyos termékekből ellátási hiány alakult ki, megnehezedett a hozzáférés. A helyzetet Oroszországban ugyanakkor még nem nevezik kétségbeejtőnek, az Mk.ru például arról ír, hogy a helyiek „megszokták” már ezeket a támadásokat. Korábban valóban volt példa hasonlóra, akkor elsősorban cirkálórakétákat vetettek be, hogy az átkelők forgalmi lehetőségeit rontsák. A helyzet 2026-ban azonban jelentősen megváltozott, ugyanis Kijev mostanra a jóval olcsóbb és egyszerűbb drónokkal is eléri az útvonalakat, ezeket ráadásul jóval gyakrabban vethetik be.

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Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images

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